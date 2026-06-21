Congresistas lamentan que Ramiro Valdés se haya ido sin enfrentar la justicia por sus crímenes

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Congresistas cubanoamericanos expresaron duras críticas tras conocerse la muerte este domingo de Ramiro Valdés, una de las últimas figuras históricas del régimen cubano y estrecho colaborador del también fallecido dictador Fidel Castro.

El congresista Carlos Giménez lamentó que Valdés no haya enfrentado la justicia por su historial dentro del aparato represivo del Estado cubano.

"Es una pena que el esbirro Ramiro Valdés haya fallecido sin nunca tener que rendir cuentas por los innumerables crímenes de lesa humanidad, torturas y aberraciones que cometió contra el pueblo cubano", afirmó en un post publicado en X.

En la misma línea, la congresista María Elvira Salazar aseguró que la muerte de Valdés no borra el impacto de sus acciones en Cuba.

"Otro más que se muere y no puede pagar en la tierra todo el daño que hizo. Ramiro Valdés, mejor conocido como ‘Charco de Sangre’, estoy segura de que ya está en el infierno junto a Fidel y todos los sátrapas que sometieron al pueblo cubano a la miseria, la muerte y el exilio", expresó.

Salazar subrayó además que el legado de Valdés será juzgado en el futuro por los cubanos. "Su historia, en una Cuba libre, será recordada como una de represión, sangre y sufrimiento. Que nunca se olvide el dolor que causaron al pueblo cubano", agregó.

Opositores dentro y fuera de la isla y cubanos en el exilio político responsabilizan a Valdés y otras figuras prominentes del régimen de La Habana por décadas de represión y violaciones de derechos humanos en el país caribeño.