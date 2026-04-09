Congresista Salazar: Tras 67 años de represión, el pueblo cubano merece recuperar su país

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La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar expresó su respaldo a recientes declaraciones de la Casa Blanca sobre Cuba y dijo que el régimen debería ser el siguiente en caer.

“El régimen cubano debería ser el siguiente en caer. Nunca ha sido tan débil y ya no puede contener la voluntad de su pueblo”, declaró Salazar tras los comentarios de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el miércoles.

Salazar sostuvo que el escenario regional también apunta a cambios. “La situación está cambiando en todo el hemisferio occidental, y Cuba es la siguiente”, afirmó.

“Tras 67 años de represión, el pueblo cubano merece recuperar su país. La libertad está llegando”, agregó.

Leavitt había reiterado en su encuentro con los medios que el régimen cubano “está destinado a caer”.

“Creo que cuando el presidente Trump dijo eso se refería a que el régimen cubano está destinado a caer. El país se encuentra en una situación muy débil, claramente en lo económico y en lo financiero. El pueblo cubano está cansado de su Gobierno, como es natural”, indicó.

El presidente Donald Trump ha reiterado en varias ocasiones que “Cuba es la próxima”. Según la Casa Blanca, existen además conversaciones en curso “al más alto nivel” con actores vinculados al poder cubano.