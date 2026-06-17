Congresista Salazar insta al DHS a garantizar un trato justo a cubanos con I-220A

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La congresista republicana María Elvira Salazar solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que evalúe otorgar libertad condicional a miles de cubanos que permanecen en Estados Unidos con formularios I-220A.

En una carta enviada esta semana al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la representante por el distrito 27 de Florida pidió revisar la situación de los cubanos sin antecedentes penales que fueron liberados con el formulario I-220A y garantizar que reciban un trato “justo y coherente” conforme a la legislación vigente.

“Durante años, la administración Biden dejó a miles de familias cubanas en un limbo legal, otorgando libertad condicional a algunos mientras que a otros se les emitía un formulario I-220A por las mismas circunstancias. Eso nunca fue justo, y nunca fue el propósito de la Ley de Ajuste Cubano”, afirmó Salazar.

La legisladora dijo haber defendido a estas familias desde su llegada al Congreso y pidió al actual titular del DHS que “finalmente procese estos casos y les dé a estos cubanos la oportunidad justa de libertad que han estado esperando durante años”.

En la carta, Salazar sostiene que la aplicación desigual de las políticas migratorias creó “un sistema de dos niveles” en el que personas e incluso miembros de una misma familia recibieron resultados distintos pese a haber ingresado al país en circunstancias similares.

La representante republicana instó al DHS a estudiar la posibilidad de conceder libertad condicional “in situ” a los beneficiarios del formulario I-220A que no tengan antecedentes penales, con el objetivo de “restablecer la estabilidad y la unidad de las familias cubanas en Miami y en todo el país”.

Salazar también destacó que muchos de los cubanos afectados son profesionales de la salud, empresarios y trabajadores calificados que ya se han integrado a sus comunidades y buscan una oportunidad para contribuir plenamente a la sociedad estadounidense.