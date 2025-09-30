Congresista Giménez responsabiliza a los demócratas por inminente cierre del gobierno federal 

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista republicano Carlos Giménez ofreció este martes una conferencia de prensa para abordar el impacto que tendría en las familias, empresas y empleados federales del sur de la Florida el inminente cierre del gobierno en Washington.

Giménez ofreció su versión de qué hacer para mantener abierto el gobierno federal y culpó a los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado, si llega a ocurrir el cierre, a las 12 de la noche de este martes.

“Hoy a las 12 puede ser que el gobierno se va a cerrar. Los republicanos en la cámara, nosotros pasamos algo que se llama Continuing Resolution (Resolución de Continuidad), quiere decir que pasamos una medida que va a mantener el gobierno abierto, la misma manera que está operando hoy en día”, explicó el congresista.

El legislador dijo que los demócratas se niegan a firmar la resolución de continuidad, debido a severas discrepancias en cuanto al aumento del presupuesto federal por los próximos diez años, lo cual resulta inaceptable para los republicanos, según explicó.

Otro de los puntos en disputa es el de los posibles recortes al programa de Medicaid, lo cual fue refutado por Giménez.

“Los recortes de Medicaid son para las personas que están aquí recibiendo esos beneficios y que son ilegales. Y esos recortes no empiezan hasta el año 27”, afirmó.

El congresista puso como ejemplo que los mismos demócratas, durante la administración anterior del presidente Joe Biden, firmaron varias resoluciones de continuidad para impedir el cierre del gobierno federal.

“Así que los demócratas están jugando a la política con las vidas de los ciudadanos estadounidenses, y también los trabajadores del gobierno federal. Así que nosotros no estamos dispuestos a tener este tipo de discusión con personas que, de verdad, no están actuando de una manera seria”, aseveró Giménez.

“Primero, mucha gente no va a tener su salario, aunque al final, cuando se abra el gobierno otra vez, toda esa gente que fue despedido o suspendido, ellos todos reciben su dinero. Así que el cierre de un gobierno nunca ahorra dinero, siempre nos cuesta dinero. Y también muchos de los servicios que nuestros ciudadanos están esperando, no lo van a tener, porque las personas no van a estar ahí”, dijo el legislador cubanoamericano.