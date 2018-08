Condenan a estadounidense a 14 años de prisión en Vietnam bajo cargos de subversión

El hijo de una ciudadana estadounidense de origen vietnamita, sentenciado el miércoles a 14 años de prisión por cargos de subversión en su país, dijo que presentará una apelación ante las autoridades comunistas para solicitar la liberación de su madre.



Phan Thị Dao, de 62 años, y que se hace llamar Phan Angel en los Estados Unidos, fue sentencia a 14 años de prisión por cargos de participar presuntamente en "actividades para derrocar al gobierno popular".



Tommy Le dijo que su madre viajó a Vietnam en marzo de 2017 para cuidar a su abuela y enterrarla después de su muerte. Luego, el 27 de abril del mismo año, las autoridades arrestaron a Phan por cargos de subversión.



"La familia realmente no sabe qué tan grave es la situación", dijo. "Mi madre es anciana y la sentencia es injustificable".



"Solo quiero solicitar una sentencia más leve para que sea expulsada y enviada de vuelta a los EE. UU", dijo, y agregó que los abogados presentarán una apelación dentro de los 15 días de la decisión del miércoles.



"Ella era tan firme, incluso en el tribunal, como de costumbre, fue firme", dijo, y agregó que su madre no admitiría una acusación falsa.



Un representante del consulado de los Estados Unidos en la ciudad de Ho Chi Minh ha estado visitando a Phan dos veces al mes desde su arresto mientras estaba encarcelada en el centro de detención de Phan Dang Luu, dijo Le.



"El abogado del consulado de EE. UU no sabe qué hacer con su caso", dijo.



Algunos de los parientes de Phan recientemente fueron a verla, pero la trasladaron abruptamente a la prisión de Chi Hoa, y dijeron que no podría tener más visitantes.



Agregó que alguien llamada Janet Nguyen envió correos electrónicos sobre el arresto de su madre al representante del Congreso de EE. UU de su distrito, pero no recibió una respuesta.



Dijo que el caso de su madre no es el mismo que el de William Nguyen, un estudiante graduado de 32 años de origen vietnamita proveniente de Houston, Texas, declarado culpable en julio de "perturbar el orden público" por participar en un evento de gran tamaño, protestas a gran escala sobre los planes del gobierno para otorgar concesiones a largo plazo a compañías extranjeras que operan en zonas económicas especiales.