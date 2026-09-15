Como positivo califican primer mes de gobierno de Abelardo de la Espriella (Atlas Intel)
Más del 50% de los colombianos tienen una imágen positiva de Abelardo de la Espriella a poco más de un mes de iniciar su mandato, según encuesta de Atlas Intel. El Presidente de Guatemala,Bernardo Arévalo denuncia acciones de desestabilización interna por el aumento en el precio de los combustibles
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septiembre 03, 2026
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