Columbus Day

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A continuación, un editorial que refleja los ideales y las instituciones estadounidenses.

El 12 de octubre de 1492, tres barcos llegaron a las islas periféricas de lo que hoy son las Bahamas. Su comandante era un navegante italiano al servicio de España: Cristóbal Colón.

En su mensaje con motivo del Día de Colón de 2025, el presidente Donald Trump calificó a Colón como "el héroe estadounidense original, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más valientes y visionarios que jamás hayan caminado sobre la faz de la tierra".

"Nacido en Génova, Italia, en 1451", señaló el presidente Trump, "Colón pronto emergió como un titán de la Era de los Descubrimientos". El 3 de agosto de 1492, tras años de intenso estudio, preparación y gestiones, Cristóbal Colón obtuvo financiación de la Corona española para emprender una expedición audaz que la mayoría consideraba imposible. "Bajo el encargo de Fernando e Isabel de España", declaró el presidente Trump, "Colón y su tripulación embarcaron en tres pequeñas naves —la Niña, la Pinta y la Santa María— para zarpar en un viaje peligroso a través del Atlántico. Le guiaba una noble misión: descubrir una nueva ruta comercial hacia Asia, llevar gloria a España y difundir el Evangelio de Jesucristo en tierras lejanas".

"El viaje de Colón", afirmó el presidente Trump, "trasladó miles de años de sabiduría, filosofía, razón y cultura a través del Atlántico hasta las Américas, allanando el camino para el triunfo definitivo de la civilización occidental menos de tres siglos después, el 4 de julio de 1776".

La libertad y la promesa de una vida mejor han atraído a millones de inmigrantes a las costas estadounidenses en los cinco siglos transcurridos desde el audaz viaje de Colón. "Al celebrar su legado", señaló el presidente de los Estados Unidos, "también reconocemos las contribuciones de los innumerables italoestadounidenses que, al igual que él, han aportado incesantemente a nuestra cultura y a nuestro modo de vida. Hasta el día de hoy, Estados Unidos e Italia comparten un vínculo especial arraigado en los valores imperecederos de fe, familia y libertad". El Día de Colón es un símbolo de la diversidad que hace único al pueblo estadounidense y del legado que comparte. Quizás la mejor expresión de ese legado sea el lema en latín que figura en el Gran Sello de los Estados Unidos: E Pluribus Unum ("De muchos, uno").

"Más de 500 años después de que Colón llegara al Nuevo Mundo", proclamó el presidente Trump, "seguimos su ejemplo, nos hacemos eco de su determinación y expresamos nuestra gratitud por su vida de valentía y tenacidad. Sobre todo, nos comprometemos a restaurar una nación que, una vez más, se atreve a dominar lo desconocido, honra nuestra rica herencia cultural y rinde el debido reconocimiento a nuestro Creador".