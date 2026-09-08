Colombia y Estados Unidos firman "los acuerdos de Barranquilla"
El Secreatrio de Estado, Marco Rubio y el canciller de Colombia, Omar Bula Escobar, firman "los acuerdos de Barranquilla" que buscan pasar de la cooperación humanitaria a una asociación estratégica de largo plazo entre Washington y Bogotá, basados en reconstrucción, economía y seguridad
Episodios
-
-
septiembre 07, 2026
Marco Rubio, llega este martes a Colombia para importante visita de Estado
-
-
septiembre 03, 2026
Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones : Donald Trump
-
-
Foro