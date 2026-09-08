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Colombia y Estados Unidos firman "los acuerdos de Barranquilla"

Source: AFP
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Colombia y Estados Unidos firman "los acuerdos de Barranquilla"

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El Secreatrio de Estado, Marco Rubio y el canciller de Colombia, Omar Bula Escobar, firman "los acuerdos de Barranquilla" que buscan pasar de la cooperación humanitaria a una asociación estratégica de largo plazo entre Washington y Bogotá, basados en reconstrucción, economía y seguridad

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