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Colombia y EEUU inician una nueva era de sus relaciones bilaterales con la visita de Rubio

Source: AFP
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Colombia y EEUU inician una nueva era de sus relaciones bilaterales con la visita de Rubio

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella,y el secretario de Estado de EEUU ,Marco Rubio, se reunen hoy en Barranquilla "para revitalizar la relación bilateral y fortalecer los mecanismos de diálogo, coordinación y cooperación bilateral" indicó la cancillería colombiana en su cuenta de X

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