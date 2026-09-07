Colombia y EEUU inician una nueva era de sus relaciones bilaterales con la visita de Rubio
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella,y el secretario de Estado de EEUU ,Marco Rubio, se reunen hoy en Barranquilla "para revitalizar la relación bilateral y fortalecer los mecanismos de diálogo, coordinación y cooperación bilateral" indicó la cancillería colombiana en su cuenta de X
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