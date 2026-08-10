Colombia intensifica ofensiva contra grupos armados mientras EEUU anuncia ayuda de $1.000 millones

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El gobierno de Colombia reportó nuevos golpes contra las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo en distintas regiones del país, en momentos en que Estados Unidos anunció un paquete de 1.000 millones de dólares en asistencia de seguridad para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, las organizaciones armadas y el crimen transnacional.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó sobre operaciones militares desarrolladas en el departamento del Meta contra integrantes de las disidencias de las FARC.

Entre los muertos se encuentra alias “Ruso”, también conocido como “Alemán”, señalado por las autoridades como cabecilla principal del Frente 28 y experto en explosivos.

“Este importante golpe se realizó en zona rural del Departamento del Meta. Alias ‘Ruso’ era un experto en explosivos, había sido enviado desde el Departamento de Arauca hasta el Meta para que asumiera como cabecilla principal del Frente 28 de las disidencias de las FARC”, afirmó De la Espriella.

Las autoridades colombianas también reportaron operaciones contra el Clan del Golfo. En Antioquia fueron abatidos dos presuntos integrantes de esa organización, entre ellos uno de sus cabecillas, y fueron incautados seis fusiles y material de guerra.

En otra operación realizada en Necoclí, las fuerzas de seguridad capturaron a cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos, perteneciente al Clan del Golfo.

Las acciones se producen tras la toma de posesión de De la Espriella y en medio de una nueva etapa de cooperación entre Bogotá y Washington en materia de seguridad.

Estados Unidos anunció un paquete de 1.000 millones de dólares destinado a fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad colombianas y las operaciones coordinadas entre ambos países, así como a combatir las redes financieras que sostienen a organizaciones criminales transnacionales.

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart destacó el alcance de la asistencia y aseguró que representa un respaldo a la cooperación bilateral en seguridad.

“Este histórico apoyo refuerza nuestra lucha compartida contra el narcoterrorismo y fortalece la seguridad regional”, señaló el legislador.

El plan estadounidense también contempla ampliar las operaciones de erradicación de cultivos de coca y la interceptación de cargamentos de cocaína, reforzar la seguridad fronteriza y apoyar la recuperación de la presencia del Estado colombiano en territorios donde operan organizaciones armadas.

Washington destacó además la incorporación de Colombia a la iniciativa “Escudo de las Américas”, presentada como parte de una estrategia regional para enfrentar a organizaciones consideradas narcoterroristas y otras redes criminales transnacionales.