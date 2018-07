Cinco pastores cristianos que también se oponen al matrimonio igualitario en Cuba

Ante la protesta de un grupo de iglesias evangélicas contra el matrimonio igualitario en Cuba, Radio Martí entrevistó a activistas de la comunidad LGBTI, pero también a pastores cristianos que se oponen al pedido de una ley que permita a personas del mismo sexo legalizar su estado civil.

Desde el pasado 28 de junio la Iglesia Metodista en Cuba, la Convención Bautista Oriental, la Convención Bautista Occidental, la Liga Evangélica de Cuba y la Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios, se manifestaron en sus iglesias y algunas de ellas salieron a las calles a distribuir biblias y pegar impresos en los muros que explican la campaña por la “Familia Original”.

El obispo Ricardo Pereira, pastor de la Iglesia Metodista ha sido la punta de lanza de la campaña en contra del matrimonio igualitario. En la iglesia ubicada en 25 y K, en El Vedado, decenas de cristianos han expresado su rechazo a esta práctica.

Este jueves Martí Noticias entrevistó a cinco pastores en Cuba que, lejos de las relaciones y favores de las autoridades, e incluso perseguidos y detenidos por ejercer su fe, se oponen al pedido del matrimonio igualitario por parte de la comunidad LGBTI.

Se trata del pastor Manuel Morejón Soler, por la Alianza Cristiana; la pastora Bárbara Guzmán, por la Comunidad Cristiana, el Apóstol Carlos Alberto Montoya, por el Ministerio Cristiano Bethel Shalom y Mario “Mayín” Jorge, por el Ministerio Internacional "Viento Recio".

Desde La Habana el pastor Manuel Morejón Soler, por la Alianza Cristiana, esgrimió el versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Génesis 1:28 “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos…”. Soler se opone de manera tajante.

“Los que no siguen las normas establecidas en la Biblia no tienen por qué decirse cristianos. Pero un hombre con un hombre no se pueden multiplicar, eso no puede dar fruto”, espetó Morejón.

Este pastor, que ha sido el impulsor en Cuba de una Ley de Culto con la intención de ensanchar el marco legal en que se mueven las iglesias cristianas y ha sido amenazado y detenido en diversas ocasiones, asegura que no fue convocado a participar en la campaña iniciada por el obispo Pereira.

“Iglesias que están muy cercanas al gobierno, como la Iglesia Metodista liderada por el Obispo Ricardo Pereira, no aceptan esa imposición (la del matrimonio igualitario)”, indica Morejón.

El pastor Morejón Soler dijo que fue amenazado para que no participara en esas actividades públicas, “fue el día 13 –de julio-, me llamaron por teléfono para decirme que no podía ir, la Seguridad del Estado”, aclara.

Morejón explicó: “Yo verdaderamente no tenía pensado ir, porque a mí no me convocó, y estas iglesias con ciertas relaciones con el gobierno no se relacionan mucho con nosotros”, concluyó.

Por su parte la pastora Bárbara Guzmán, que representa a la denominación Comunidad Cristiana también fue tajante en su rechazo al matrimonio igualitario.

“Ya es algo común ver dos hombres o dos mujeres de manos en la calle” y acota “según tengo entendido en las escuelas se está hablando del sexo, de cómo los niños tienen que tener preferencia sexual. No estamos de acuerdo con esto, esto es anti-Dios, anti-bíblico”.

“La Biblia habla de lo que va a pasar en el mundo, y el mundo está convulso y está revuelto”, aseveró Guzmán.

Esta pastora fue víctima de acoso y un acto de repudio por parte de las turbas bajo el mando del Ministerio del Interior en su ciudad, cuando en octubre de 2013 apoyaba junto a su esposo el pastor Yiorvis Bravo Denis.

Ante la posibilidad de que el gobierno cubano apruebe la mencionada ley matrimonial, como lo han hecho varios países, Guzmán es categórica: “Cualquier cosa pudiera pasar cuando Dios no está en el gobierno de un país, como pasa en Cuba”, finaliza.

Carlos Alberto Montoya, de la Iglesia Apostólica Profética Bet-El Shalom, asegura que no habla por sí mismo, su posición en contra del matrimonio igualitario, representa a millones de cristianos en Cuba.

“Las escrituras establecen que el matrimonio original es entre hombre y mujer, nosotros no estamos de acuerdo con la posición, principalmente pastores comunistas, afines al gobierno de Cuba y afines a la hija del expresidente Raúl Castro, de promover dentro de la sociedad e incluso dentro del cristianismo, el matrimonio igualitario”, agregó.

El pastor Montoya decretó: “abogamos por el matrimonio entre hombre y mujer y por una familia [en la que] se respeten las leyes de Dios”.

Finalmente, desde Las Tunas, en la región oriental de la isla, el pastor Mario “Mayín” Jorge, por el Ministerio Internacional Viento Recio, va “en contra de la ideología de género”.

“La posición nuestra es la de la iglesia en sentido general, de la mayoría de los pastores. No pueden obligar a nuestros jóvenes, a nuestros jóvenes de la nación… no estamos de acuerdo con la ideología de género”, expresó Jorge.

“No puedes hacer una promulgación, animar a la gente a que sea homosexual y es lo que se está haciendo a nivel internacional también. Todos los hijos de Dios están opuestos a que en Cuba se apruebe el matrimonio igualitario”, explicó el pastor.

