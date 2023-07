Cinco fakes rusos en la Corte Internacional de Justicia de la ONU.

El Equipo Conjunto de Investigación (JIT) falsificó una investigación sobre el derribo del Boeing 777, que se encontraba en el vuelo de pasajeros MH17, cerca de Donetsk en julio de 2014.

Más tarde, la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, María Zajárova,

declaró

que Ucrania supuestamente había montado un «espectáculo demostrativo» en la CIJ, intentando demostrar que Moscú estaba tratando de «destruir la identidad ucraniana mediante métodos terroristas». Afirmó que los representantes de Rusia en su respuesta «demostraron la falta de fundamento de la afirmación de Ucrania de manera argumentada» y también «hablaron en detalle sobre la esencia neonazi del actual régimen de Kyiv». Los periodistas de

StopFake

estudiaron en detalle los argumentos de la parte rusa y decidieron analizar cinco de las declaraciones más disparatadas en la sala del tribunal.

FAKE 1: La investigación sobre la tragedia del MH17 está sesgada. A Rusia no se le permitió participar en la investigación del JIT. El Buk (sistema lanzador de misiles, ed.) ucraniano estaba estacionado en la zona de la tragedia, desde donde se realizó el lanzamiento fatal

Los propagandistas rusos repiten esta narrativa regularmente. En realidad, fue la propia Rusia quien se negó a participar en la Investigación Conjunta, diciendo que estaba realizando una propia. En septiembre de 2014, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguey Lavróv, declaró que un representante ruso estaba participando en el trabajo grupal de investigación de expertos internacionales.

Las declaraciones de los propagandistas de que Occidente está «ignorando» las pruebas rusas contra Ucrania también son falsas. En septiembre de 2018, Rusia envió información al JIT de que Ucrania se quedó con el misil, cuyos fragmentos se encontraron cerca del lugar del accidente, después del colapso de la URSS y no está almacenado en territorio ruso. Pero los investigadores también negaron esta declaración de la parte rusa. «Desde el comienzo de la investigación hasta hoy, el JIT siempre analizaba y procesaba cuidadosamente la información proporcionada por la Federación Rusa», dijo el equipo de investigación en los Países Bajos. Al mismo tiempo, el JIT descubrió que la información del Ministerio de Defensa de Rusia, previamente presentada al público y proporcionada al JIT, era inexacta en varios puntos”. Los fiscales holandeses analizaron más de 2400 fotografías de sistemas Buk ucranianos y rusos. No encontraron ningún dato sobre la presencia del Buk ucraniano el 17 de julio de 2014 en la zona del accidente aéreo. El 9 de marzo de 2020, la fiscalía holandesa anunció que había verificado todas las versiones alternativas del accidente del avión, a saber, accidente del Boeing como resultado de una explosión a bordo, accidente como resultado de una colisión con un caza y accidente como resultado de un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

La investigación del JIT mostró que el Boeing fue derribado por un misil de la serie 9M38 utilizado por el complejo de misiles antiaéreos Buk. Este sistema de defensa aérea fue llevado al territorio no controlado de Ucrania desde Rusia. El cohete fue lanzado desde el territorio de la llamada «RPD» («República Popular de Donetsk»). Esta información también fue confirmada por la investigación del grupo independiente Bellingcat, que el representante ruso en la corte llamó «una célula de los servicios especiales británicos».

El 17 de junio de 2021, la fiscalía holandesa presentó pruebas adicionales del lanzamiento del misil en el tribunal del distrito de La Haya. Este es el testimonio de ocho personas que escucharon o vieron el vuelo del misil Buk, y 20 testigos que vieron el rastro del misil en el cielo, mientras algunos vieron caer partes del avión. Los investigadores también proporcionaron imágenes satelitales que confirman el testimonio de los testigos. La versión de la investigación está confirmada por las conversaciones interceptadas de los militantes: sobre cómo el Buk fue importado de Rusia y retirado del territorio que no está bajo el control de Ucrania, sobre la reacción de los comandantes de los militantes y el futuro plan de reacción. En la autopsia de los tripulantes y en una de las ventanas de la cabina se encontraron fragmentos de un misil Buk. El misil tiene un número único. Según el ECI, el Boeing fue derribado por un sistema ruso de misiles tierra-aire asignado a la 53 Brigada de Misiles Antiaéreos de Kursk.

FAKE 2: Ucrania ha derribado previamente aviones de pasajeros, y tanto entonces como ahora no fue castigada por ello

En otro intento de echar la culpa del accidente del Boeing 777 a Ucrania, el representante ruso declaró ante el tribunal que el ejército ucraniano supuestamente ya había derribado un avión de pasajeros anteriormente. Y tanto entonces, como ahora, Ucrania no fue castigada por ello. Se trata del accidente aéreo sobre el Mar Negro de la aeronave Tu-154 con número de vuelo RA-85693, que operaba el vuelo SBI-1812 en la ruta Tel Aviv – Novosibirsk el 4 de octubre de 2001. Fue entonces cuando se produjo el accidente aéreo en el área de entrenamientos ucraniano-rusos, como resultado del cual murieron 66 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. La comisión establecida por Rusia afirmó que la causa del accidente fue la «destrucción de la aeronave debido a un impacto explosivo». En 2002, se estableció una comisión rusa del Comité de Aviación Internacional, que concluyó que el avión probablemente fue alcanzado por un misil de defensa aérea S-200 ucraniano. El entonces presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, acordó pagar una compensación monetaria a los familiares de las víctimas, pero legalmente, Ucrania nunca ha admitido su culpabilidad. Además, investigaciones posteriores mostraron que los informes del OACI estaban sesgados y que la causa del accidente aéreo no pudo haber sido un misil anti aéreo ucraniano.

Comencemos por el contexto. El 4 de octubre de 2001, durante los tiroteos de entrenamiento con la participación de las Fuerzas de Defensa Aérea de Ucrania, se lanzaron misiles desde los complejos S-200, S-300, S-125, así como Buk y Sistemas de defensa aérea Kub. Los tiroteos se llevaron a cabo en vehículos aéreos no tripulados con el nombre en clave “Vuelo» («Reis» en ucraniano). Según la versión rusa, el avión Tu-154 se encontró accidentalmente en el centro del sector de tiro previsto del objetivo de entrenamiento y tenía una velocidad radial cercana a él, como resultado de lo cual fue detectado por el radar del S-200 B ucraniano y tomado como objetivo principal. Sin embargo, el misil de defensa aérea S-200 del sistema de defensa aérea ucraniano utiliza un sistema de búsqueda pasiva y, por lo tanto, solo podría golpear la aeronave si el localizador en tierra iluminara el objetivo. Sin embargo, como estableció la investigación, tres minutos antes de la explosión, el equipo de radar ucraniano se apagó. Es decir, el misil del sistema de defensa aérea ucraniano S-200 no estaba dirigido a un avión civil o ya había alcanzado el objetivo de entrenamiento «Vuelo».

Además, según el complejo de radares «Gelendzhik» (Rusia), el 4 de octubre de 2001 se observó en el espacio aéreo un objeto desconocido que se dirigía hacia el avión Tu-154M a una distancia de 49,9 km/30 segundos antes de que fuera alcanzado. Un examen realizado por el Instituto de Investigación Científica de Peritaje Forense de Kyiv demostró que este objeto no podía haber sido un misil ucraniano S-200V, ya que es técnicamente incapaz de cubrir una distancia de 50 km en tan poco tiempo. El hecho de que la distancia desde el lanzador hasta el avión de pasajeros supere el alcance máximo de un misil de este complejo fue declarado en una reunión de la Verjovna Rada el 10 de octubre de 2001 por el Ministro de Defensa de Ucrania, Oleksandr Kuzmuk.

Además, el Instituto de Investigación Científica de Peritaje Forense de Kyiv centra especial atención sobre el hecho de que no se encontraron restos similares a misiles en la cabina ni alrededor de ella, y la parte rusa no proporcionó datos de radar fiables con marcas de misiles cerca de la aeronave. Además, no se encontraron registradores de datos de vuelo que pudieran haber aclarado las circunstancias del accidente. El hecho de que no se encontraran restos de hexógeno en las ojivas (este tipo de misil utiliza un explosivo compuesto por un 80% de hexógeno y un 20% de trinitrotolueno) refuta definitivamente la versión de un misil de defensa antiaérea ucraniano. La parte rusa sólo presentó elementos con restos de trinitrotolueno. Las conclusiones del Instituto de Investigación Científica de Peritaje Forense de Kyiv, presentadas al Tribunal del Distrito de Pechersk de Kyiv durante el juicio entre la empresa «Sibir» y el Ministerio de Defensa de Ucrania en 2007, refutan completamente la versión rusa del misil de defensa antiaérea ucraniano.

También hay que señalar que el accidente aéreo se produjo en la zona de responsabilidad de la Federación Rusa. Las autoridades ucranianas cerraron el espacio aéreo para los vuelos dentro de su jurisdicción, cosa que Rusia no hizo en su territorio. Es probable que el sistema de defensa aérea de Rusia en la costa del mar Negro pudiera haber apuntado al Tu-154M como avión que violaba la frontera estatal rusa.

FAKE 3: Ucrania es «totalmente responsable» de las bajas civiles durante el bombardeo de las fuerzas de la llamada «RPD» (autoproclamada República Popular de Donetsk) de Mariúpol el 24 de enero de 2015. Mientras los militares ucranianos «se cubrían las espaldas con civiles»

En realidad, la culpa de las bajas civiles recae enteramente en el lado ruso. Los investigadores internacionales de Bellingcat y el Servicio de Seguridad de Ucrania han demostrado que el bombardeo de Mariupol el 24 de enero de 2015 fue realizado por personal militar ruso regular. Recordemos que entonces murieron 30 civiles y 118 resultaron heridos.

La misión especial de vigilancia de la OSCE estableció que el bombardeo del barrio Sjidny se realizó desde el territorio controlado por la denominada «RPD». Sobre la base del análisis de las ráfagas de proyectiles, los expertos de la misión establecieron que los misiles del sistema Grad se dispararon desde la dirección noreste, desde el área del asentamiento de Oktyabrske, y los misiles del sistema Uragán, desde el este, desde el área del asentamiento de Zaychenko. Los observadores de Human Rights Watch también concluyeron que Mariúpol fue bombardeada por combatientes de la llamada «RPD» controlada por Rusia.

El 7 de mayo de 2018, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) publicó materiales de investigación que prueban la participación directa del ejército ruso en el bombardeo del barrio Sjidny en Mariúpol.

«Desde el territorio de Rusia, la operación fue dirigida por el jefe de las fuerzas de misiles y artillería del Distrito Militar Sur de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, el general de división, Stepan Stepanovich Yaroshchuk. En Donetsk ocupado temporalmente, el bombardeo fue dirigido por el coronel de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Aleksandr Yozhefovich Tsaplyuk, alias «Horets». La coordinación de las acciones de las divisiones de aviones rusos estuvo a cargo del teniente coronel de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Maksim Vladimirovych Vlasov, alias «Yugra». Los investigadores del SBU establecieron la participación directa en el bombardeo de unidades de la 200.ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados Pechenga y la 2.ª División Taman de Fusileros Motorizados de la Guardia (antigua 5.ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados Taman de la Guardia). “Gracias al cuidadoso trabajo llevado a cabo, fue posible registrar y documentar minuciosamente el cruce de la frontera ruso-ucraniana por parte de las unidades rusas y el camino a las posiciones de los terroristas desde las que se bombardeó Mariúpol”, dijo Vasyl Hrytsak, jefe del SBU.

Esta información fue confirmada por una investigación independiente del grupo de investigación Bellingcat. Según la cual, nueve oficiales rusos, incluido un general, dos coroneles y tres tenientes coroneles, participaron directamente en el bombardeo. Además, otros dos generales rusos están involucrados indirectamente: participaron en la selección y nombramiento de especialistas de artillería rusos para puestos de liderazgo en las fuerzas híbridas rusas en el este de Ucrania. Las figuras principales son el general de división de las Fuerzas Armadas rusas Stepan Stepanovich Yaroschuk y el general de división Dmitry Nikolaievich Klimenko.

Los analistas de Bellingcat también establecieron que un día antes del bombardeo de Mariúpol, dos baterías de sistemas de misiles de salva fueron transferidos de Rusia a Ucrania, en la mañana del 24 de enero de 2015, se desplegaron cerca del pueblo de Bezimenne. Después del bombardeo de Mariúpol y sus alrededores, el lanzacohetes múltiple fue devuelto a Rusia.

Cabe señalar que la llamada «RPD», dirigida por militares rusos, utilizó armas de acción indiscriminada para bombardear las afueras de la ciudad, lo que provocó el inevitable asesinato masivo de civiles. Recordemos que el derecho humanitario prohíbe el uso de armas de acción indiscriminada cuando puedan herir o afectar indiscriminadamente a objetivos legítimos y a la población civil.

FAKE 4: El autobús cerca de Volnovaja fue «alcanzado por fuego amigo» entre el ejército ucraniano. Y sólo Ucrania es «responsable» del bombardeo del autobús: supuestamente creó colas artificiales en el puesto de control y minó todo alrededor

A pesar de los numerosos hechos que prueban el bombardeo de artillería por parte de las fuerzas de la 5ª Brigada de Infantería «Oplot» de la llamada República Popular de Donetsk del autobús de pasajeros «Donetsk — Zlatoustivka» en el puesto de control cerca de la ciudad de Volnovaja el 13 de enero de 2015, la parte rusa demuestra persistentemente lo contrario.

La investigación de la misión especial de monitoreo de la OSCE mostró que la causa de la tragedia fue el lanzamiento de cohetes en dirección norte-noreste.

A su vez, los expertos de Human Rights Watch, que también visitaron el lugar, llegaron a la conclusión de que el bombardeo se realizó desde el sistema de salvas de cohetes Grad en dirección noreste, es decir, desde los territorios controlados por las fuerzas de ocupación de la Federación de Rusia, representada por la llamada «RPD».

La organización también se ha centrado en el hecho de que las cuentas en las redes sociales asociadas con la denominada «RPD» afirmaron inmediatamente después del ataque terrorista que sus fuerzas habían atacado con éxito un puesto de control ucraniano. Sin embargo, estas publicaciones fueron eliminadas o modificadas posteriormente.

La investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania identificó a los autores del bombardeo: la división de artillería de la 5ª brigada de fusileros motorizados «Oplot» bajo el mando del coronel de la Federación Rusa, Anatoly Sinelnikov. El líder directo del bombardeo es el comandante de la división reactiva «Ángeles del Infierno», Y. M. Shpakov.

La declaración del representante ruso en la Corte Internacional de Justicia de la ONU de que Ucrania supuestamente «creó colas artificialmente en el puesto de control» y «minó todo alrededor» también es una mentira absoluta.

El puesto de control cerca de Volnovaja era el principal puesto de control en la carretera entre Donetsk y Mariúpol. No era un objetivo militar, como afirma la parte rusa, sólo el transporte civil pasaba por este puesto de control, como bien se sabía en la llamada «RPD». Este punto de control realmente solía estar congestionado. El hecho es que, de acuerdo con la legislación de Ucrania, en el puesto de control durante el paso desde el territorio no controlado, se verificaba la documentación de las personas, se inspeccionaba el vehículo y la carga (mercancía); después de tomar una decisión positiva sobre el paso de personas, vehículos y carga (mercancía), se emitía un boleto de control para el vehículo, y el vehículo continuaba transitando por el corredor vial; al dirigirse al territorio no controlado, los datos en el pase de control se verificaban con los datos reales de las personas y el vehículo que llegaba, se seleccionaba el boleto de control y se realizaba un pase al territorio no controlado. Sin embargo, el día del bombardeo, el 13 de enero, no hubo largas colas en este puesto de control, como lo demuestran las grabaciones de la cámara web del mismo. El video muestra automóviles civiles que atraviesan la barricada y varios automóviles estacionados en la entrada.

Inmediatamente después del ataque terrorista, la propaganda rusa difundió información errónea de que el autobús podría haber sido alcanzado por fragmentos de una mina terrestre colocada cerca de un puesto de control. Sin embargo, esta versión fue completamente desmentida. Tras analizar la naturaleza de los daños sufridos por el autobús, los expertos de Human Rights Watch llegaron a la conclusión de que corresponden a un ataque de un misil Grad con ojiva de alto poder explosivo. El personal militar ucraniano del puesto de control dijo a Human Rights Watch que no había minas antipersonal cerca del puesto de control, sólo se usaron bengalas y se colocaron señales a lo largo de la carretera para evitar que la gente corriera hacia el campo.

Recordemos que como resultado de este ataque, 12 personas murieron y 18 resultaron heridas.

FAKE 5: Después del «referéndum» en Crimea, Rusia «construyó nuevas escuelas para los tártaros de Crimea y para los ucranianos»

Otra mentira cínica de los rusos durante las audiencias públicas fue esencialmente la declaración de que Rusia supuestamente está construyendo y modernizando escuelas para los tártaros de Crimea y para los ucranianos en la Crimea ocupada. El artículo 10 de la llamada «Constitución de la República de Crimea» adoptada en la península después de la anexión de la misma otorga estatus estatal a los idiomas tártaro de Crimea, ucraniano y ruso. Sin embargo, en realidad, las autoridades de ocupación rusas siguen una política sistemática de asimilación de los pueblos indígenas de la península. Según Eskender Bariyev, jefe del Centro de Recursos Tártaros de Crimea, jefe del Departamento de Asuntos Legales y Asuntos Exteriores del Mejlis del Pueblo Tártaro de Crimea, antes de la ocupación había 15 escuelas y 384 clases en el idioma tártaro de Crimea. Quedan 119 clases de este tipo en 2021. Hasta la fecha, no hay escuelas tártaras de Crimea en la península ocupada en las que todas las materias se impartan en el idioma tártaro de Crimea. En septiembre de 2021, el vicepresidente del Mejlis del Pueblo Tártaro de Crimea, Ilmi Umerov, dijo en un comentario a «Krymskie Novosti» que, aunque las autoridades de ocupación declaren la existencia de siete escuelas nacionales, en realidad, según Umerov, no hay ninguna, «porque la educación se lleva a cabo en ruso, y el idioma tártaro de Crimea se estudia como materia adicional».

En cuanto al aprendizaje de la lengua ucraniana, la situación es aún peor. En 2021, solo 214 niños, es decir, el 0,1% de todos los alumnos, estudiaban ucraniano en las escuelas de la Crimea ocupada. Y ello a pesar de que, según datos rusos, en Crimea viven 344.515 (15,68%) ucranianos étnicos. Yevhen Yaroshenko, analista de CrimeaSOS, declaró en el canal Dom TV que el número de estudiantes que se forman en ucraniano se ha reducido 60 veces durante los años de ocupación.

En 2017, el Tribunal Internacional de Justicia ordenó a Rusia que facilitara el acceso a la educación en ucraniano, pero las autoridades de ocupación no han acatado la decisión.

La próxima etapa del juicio será el anuncio del veredicto, que probablemente se producirá en 2024. El veredicto de la Corte Internacional de Justicia es vinculante. El embajador en Misión Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Anton Korynevych, señala que, aunque este caso se refiere a violaciones cometidas en 2014-2015, Ucrania dispone de muchas más herramientas: por ejemplo, el caso de genocidio contra el pueblo ucraniano, la orden de detención de la CPI contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y su defensor del pueblo, y, en el futuro y un tribunal internacional para el crimen de agresión contra Ucrania, para que no quede sin abordar ningún episodio del desprecio de Rusia por el Derecho internacional.