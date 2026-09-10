Cilia Flores solicita libertad condicional bajo vigilancia antes del juicio

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Cilia Flores solicitó ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York su libertad provisional antes del juicio, alegando principalmente problemas de salud, entre ellos afecciones cardíacas que, según su defensa, requieren atención médica y podrían implicar una intervención.

Como parte de la petición, sus abogados proponen que Flores permanezca bajo arresto domiciliario en una residencia del Distrito Sur de Nueva York, cuya ubicación no fue revelada públicamente por razones de seguridad.

La empresa Guidepost Solutions estaría encargada de la custodia. Una declaración presentada por Louis J. Milione, exalto funcionario de la DEA, establece que varios agentes armados vigilarían a Flores las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La residencia tendría cámaras de video, sensores en puertas y ventanas y alarmas. El esquema también contempla monitoreo por GPS, entrega de pasaportes y otros documentos de viaje, restricciones de visitas y comunicaciones y registros sin previo aviso.

Flores solo podría abandonar la vivienda con autorización y bajo las condiciones establecidas por el tribunal.

La Fiscalía federal se opone a su excarcelación y el juez todavía no ha decidido si concede la solicitud.