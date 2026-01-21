Carlos Beltrán y Andruw Jones, nuevos inmortales del béisbol 

Getting your Trinity Audio player ready...

El Salón de la Fama de Cooperstown tiene dos nuevos inmortales, tras el anuncio de los resultados de la votación de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

El puertorriqueño Carlos Beltrán y el curazoleño Andruw Jones, dos de los mejores jardineros centrales de su generación, recibieron este martes la esperada llamada del Templo de los Inmortales, tras superar ambos el 75 por ciento requerido de los votos de la BBWAA.

En su cuarto año de elegibilidad, Beltrán obtuvo el 84.2 por ciento (358 votos), para convertirse en el sexto boricua en Cooperstown, uniéndose a Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Roberto Alomar, Iván Rodríguez y Edgar Martínez.

Por su parte, Jones, primer jugador de Curazao en conseguir la gloria suprema, recibió el favor de 333 electores, para el 78.4 por ciento, en su noveno año en las boletas.

Ambos serán exaltados en una ceremonia el 26 de julio próximo, junto a Jeff Kent, escogido por el Comité de Veteranos en diciembre pasado.

Con la elección de Beltrán, la Isla del Encanto empata con Cuba como el segundo país con más miembros en el Salón de la Fama, detrás, obviamente, de Estados Unidos.

Por Cuba están inmortalizados Martín Dihigo, José de la Caridad Méndez y Cristóbal Torriente por las Ligas Negras, Tany Pérez por el voto de la BBWAA, y Minnie Miñoso y Tony Oliva, por el Comité de Veteranos.

Los nuevos inmortales, nacidos con 24 horas de diferencia en 1977 (Jones el 23 de abril, Beltrán el 24) recibieron la tan esperada noticia el mismo día.

Aunque Beltrán y Jones fueron los únicos jugadores elegidos, hubo avances notables de otros tres candidatos.

En su tercer intento, el segunda base Chase Utley superó el umbral del 50% y llegó a 59.1, un aumento del 19.3% respecto al año pasado.

Mientras tanto, los lanzadores abridores Andy Pettitte (48.5% en su octava boleta) y Félix Hernández (46.1% en su segundo año) tuvieron aumentos superiores al 20% respecto al año anterior.

El dominicano Manny Ramírez, uno de los mejores bateadores de su generación, recibió apenas un 38.8% de apoyo en su décima y última aparición en la boleta, con lo que vio esfumarse sus posibilidades de entrar al Salón de la Fama por la vía de la BBWAA, debido a sus dos suspensiones por el uso de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento.

Ahora Ramírez deberá esperar a ver si es considerado en su momento por el Comité de Veteranos.

El lanzador zurdo Cole Hamels (23.8%) fue el único debutante en la boleta que logró el 5% mínimo necesario para seguir en la lista en 2027.