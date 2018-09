Canelo derrota a Golovkin en cerrada candela de 24 asaltos

Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin libraron 24 asaltos de cerrado combate, en los que parecía imposible determinar quién había sacado la mejor parte.



Pero el sábado, cuando los jueces dieron a conocer sus tarjetas, coronaron a un nuevo monarca mundial de los medianos.



El mexicano Álvarez se proclamó campeón en la categoría de las 160 libras, al vencer a Gennady Golovkin por el más estrecho de los márgenes.



Álvarez se anotó una decisión dividida sobre Golovkin, en una animada pelea que fue casi tan apretada como el empate ambos hace dos años. Y el kazajo Golovkin sufrió así su primera derrota como profesional, pese a arreciar su ataque en los últimos episodios.



No hubo derribos, pero la acción fue constante. Ambos peleadores batallaron hasta el último campanazo ante una entusiasta muchedumbre en Las Vegas.



Dos jueces le dieron la victoria a Álvarez por 115-113, mientras que el tercero vio un empate 114-114. La tarjeta de The Associated Press dio 114-114.



"Él es un gran peleador, pero yo soy un gran peleador y lo mostré esta noche”, dijo Álvarez.



Los dos púgiles intercambiaron los papeles que habían desempeñado en la primera contienda, Golovkin trató de contraatacar y el mexicano avanzó durante casi todo el combate.



Los dos acertaron fuertes golpes a la cabeza y Golovkin controló algunos asaltos con su jab. Pero ningún contrincante estuvo en peligro de caer a la lona, en la revancha de una pelea que había dejado insatisfechos a los dos. Esta vez, Golovkin fue el único molesto y dejó el cuadrilátero sin hablar con nadie.



"No puedo quejarme, para eso tenemos a los jueces”, dijo Abel Sánchez, entrenador de Golovkin. Más tarde, Golovkin mostró la misma actitud de Sánchez.



“No voy a decir quién ganó esta noche, porque la victoria le pertenece a ‘Canelo’, de acuerdo con los jueces”, indicó en los vestuarios el púgil destronado. “Creo que ésta fue una muy buena pelea para los fanáticos, muy emocionante. Creo que yo peleé mejor que él”.



Las estadísticas muestran una pelea apretada, aunque favorecieron a Golovkin ligeramente. De acuerdo con las estadísticas, Golovkin acertó 234 de 879 golpes, mientras que Álvarez acertó 203 de 622.



Casi inmediatamente se habló de una tercera confrontación entre dos medianos que ahora se conocen bien.



"Si la gente quiere que lo hagamos de nuevo, lo hacemos de nuevo”, dijo Álvarez. “Por ahora voy a disfrutar con mi familia”.



Álvarez pareció tomar el control del combate en los asaltos intermedios, pero Golvkin apretó el paso hacia al final, para hacer las cosas lo más apretadas. Golovkin acertó varios golpes fuertes para arrancar el 12mo asalto, pero aun así lo perdió en dos tarjetas.



Ambos boxeadores terminaron cortados. El mexicano presentaba una herida sobre el ojo izquierdo y el kazajo sangraba sobre el párpado derecho.



Fue la primera derrota en 40 combates para Golovkin, el poderoso pegador que retuvo porciones del título mediano por siete años. Y se produce a manos de Álvarez, una estrella mexicana cuyo resultado positivo de clembuterol en abril forzó a aplazar la revancha.



Los dos fieros rivales ofrecieron otro emotivo espectáculo ante una entusiasta multitud de 21.965 espectadores, que atestaron la arena en anticipación de la mayor pelea del año.



Y durante la noche en que los mexicanos festejan la independencia, la mayoría de la muchedumbre estaba a favor de Álvarez, que pareció controlar el ritmo de la pelea pese a recibir varios golpes duros a la cabeza.



Aunque Golovkin tenía reputación de noqueador, jamás pareció hacer daño serio al “Canelo”, quien atribuyó el triunfo a una buena planificación de la pelea.



“Mostré con hechos que yo era el ganador”, dijo. “Él fue quien retrocedió. Fue una victoria clara”.



En los días previos a la pelea, Álvarez dijo que se iba a dormir cada noche visualizando un nocaut. Pareció buscar que el sueño se volviera realidad, con puñetazos que dejaron ligeramente tambaleante a Golovkin, pero sin ponerlo en algún apuro serio.



Álvarez tenía garantizados 5 millones de dólares, contra 4 millones de Golovkin. Sin embargo, se espera que ambos púgiles ganen mucho más, por concepto de la bolsa generada por la transmisión televisiva en la modalidad de “pago por ver”.