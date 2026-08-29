Canciller de Italia intercede por periodista hospitalizado en Cuba en estado grave

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El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, informó que desde anoche se encuentra en contacto con la Embajada de Italia en Cuba para conocer el estado de salud del periodista italiano Alessandro Di Battista, quien fue hospitalizado en Santa Clara.

El exdiputado del Movimiento 5 Estrellas, se encuentra hospitalizado en graves condiciones en Cuba desde la noche del viernes 29 de agosto de 2026, tras haber sufrido un fuerte dolor de cabeza y un malestar mientras se hallaba en Santa Clara realizando una serie de reportajes para Il Fatto Quotidiano y TvLoft.

Tajani expresó sus oraciones por su recuperación y aseguró que el Ministerio de Asuntos Exteriores brindará toda la asistencia necesaria tanto a Di Battista como a su familia.

La embajadora italiana Simona De Martino acudió al hospital de Santa Clara para reunirse con los médicos, quienes dispusieron su traslado en ambulancia a un centro hospitalario de La Habana.

Peter Gomez, director de ilfattoquotidiano.it, confirmó que la situación es grave y que Di Battista había estado preparando reportajes en distintos países, aunque no disponía de más detalles precisos.