Camila Cabello estremece Coachella y denuncia a la "dictadura opresiva" de Cuba (VIDEO)

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La cantante cubanoamericana Camila Cabello aprovechó una aparición sorpresa este fin de semana en el famoso Festival de Música y Artes de Coachella Valley para lanzar un #SOSCuba en apoyo al pueblo cubano que sufre una "dictadura opresiva" de 67 años.

Su participación como invitada durante el set de Young Thug, en el escenario principal del evento, con el hit “Havana”, marcó la primera vez que ambos presentan el hit en vivo desde los Grammy de 2019. El momento generó una fuerte reacción del público y se convirtió en uno de los momentos más virales del festival celebrado en Indio, California, convertido desde 1999 en un fenómeno cultural global.

Tras la presentación, la cantante publicó una reflexión en sus redes sociales, donde señaló que cantar “half of my heart is in Havana” (la mitad de mi corazón está en La Habana) frente al público le resultó “conmovedor y agridulce”, al referirse a “un país y una cultura que ha sido drenada y abusada durante muchos años por una dictadura opresiva”.

La artista con más de 63 millones de seguidores en Instagram, 18 millones en TikTok y 12 millones en X dijo que su “corazón está verdaderamente con cada cubano” y acompañó la publicación con fotos sosteniendo la bandera cubana y el hashtag #SOSCuba.Además de su participación artística, Cabello fue vista recorriendo el recinto del festival acompañada de su pareja, Henry Junior Chalhoub, con un estilo casual.

Camila Cabello, nacida en La Habana en 1997 y emigrada a Estados Unidos a los siete años, ha mantenido una posición crítica hacia el régimen de Cuba.

En febrero de 2026 publicó una declaración en la que describió la situación en la isla como “67 años de una dictadura fallida y un régimen opresivo”.

En ese mensaje señaló la grave crisis humanitaria que enfrenta la población cubana, con escasez de alimentos, medicinas y energía eléctrica. También denunció la represión política, afirmando que expresar descontento —incluso mediante un mensaje en redes sociales— puede acarrear consecuencias graves, como detenciones o desapariciones, incluso de personas menores de edad.

La cantante ha invitado a sus seguidores a apoyar causas humanitarias y organizaciones que envían ayuda directa a Cuba, como Cáritas.

Cabello ha mantenido consistentemente esta línea crítica en años anteriores, especialmente tras las protestas del 11 de julio de 2021.