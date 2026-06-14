Caibarién despide a Ysel Fumero, recordado por defender a una mujer ante el abuso policial durante el 11J

Getting your Trinity Audio player ready...

Este 13 de junio falleció en Caibarién, Villa Clara, el ex preso político Ysel Fumero Tuero, quien cumplió dos años y seis meses de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en esa localidad.

Fumero, de 51 años, falleció presuntamente a causa de un edema pulmonar. Se hizo conocido cuando intentó impedir que unos policías golpearan a una mujer durante las manifestaciones. Por esta acción, fue detenido y posteriormente enjuiciado por los delitos de atentado y desorden público.

Durante su arresto, sus captores lo agredieron físicamente, aunque estaba esposado, sin embargo, según la familia, en el juicio la Fiscalía se negó a aceptar como evidencia los videos que demuestran el uso desproporcionado de la fuerza contra un civil.

Fumero Tuero sufrió tratos crueles y aislamiento durante su tiempo en prisión, según denunció a Martí Noticias su compañero de causa y coterráneo, Carlos Michael Morales.

Ambos activistas estuvieron recluidos en la prisión La Pendiente y posteriormente fueron trasladados a la "Alambrada de Manacas", en el municipio villaclareño de Santo Domingo, donde permanecieron casi dos meses en aislamiento.

Las autoridades negaron a Fumero Tuero la mayor parte de los beneficios penitenciarios. Esto lo obligó a cumplir su condena de manera íntegra, siendo trasladado en su etapa final a un campamento de trabajo forzado en Remedios.

Su encarcelamiento conmocionó a los habitantes de Caibarién. La comunidad recuerda a Fumero Tuero como un hombre noble y correcto, cuyo arresto causó indignación tras darse a conocer la brutal golpiza y los abusos físicos cometidos en su contra.