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Caibarién despide a Ysel Fumero, recordado por defender a una mujer ante el abuso policial durante el 11J

Ysel Fumero Tuero.
Ysel Fumero Tuero.

Sumario

  • La muerte de Ysel Fumero Tuero, exprisionero político y participante en las protestas del 11 de julio en Caibarién, ha sacudido a la comunidad de Villa Clara.
  • Fue encarcelado por dos años y seis meses tras participar en las protestas del 11 de julio, intentando impedir que policías golpearan a una mujer; fue acusado de atentado y desorden público.
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Este 13 de junio falleció en Caibarién, Villa Clara, el ex preso político Ysel Fumero Tuero, quien cumplió dos años y seis meses de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en esa localidad.

Fumero, de 51 años, falleció presuntamente a causa de un edema pulmonar. Se hizo conocido cuando intentó impedir que unos policías golpearan a una mujer durante las manifestaciones. Por esta acción, fue detenido y posteriormente enjuiciado por los delitos de atentado y desorden público.

Durante su arresto, sus captores lo agredieron físicamente, aunque estaba esposado, sin embargo, según la familia, en el juicio la Fiscalía se negó a aceptar como evidencia los videos que demuestran el uso desproporcionado de la fuerza contra un civil.

Fumero Tuero sufrió tratos crueles y aislamiento durante su tiempo en prisión, según denunció a Martí Noticias su compañero de causa y coterráneo, Carlos Michael Morales.

Ambos activistas estuvieron recluidos en la prisión La Pendiente y posteriormente fueron trasladados a la "Alambrada de Manacas", en el municipio villaclareño de Santo Domingo, donde permanecieron casi dos meses en aislamiento.

Las autoridades negaron a Fumero Tuero la mayor parte de los beneficios penitenciarios. Esto lo obligó a cumplir su condena de manera íntegra, siendo trasladado en su etapa final a un campamento de trabajo forzado en Remedios.

Su encarcelamiento conmocionó a los habitantes de Caibarién. La comunidad recuerda a Fumero Tuero como un hombre noble y correcto, cuyo arresto causó indignación tras darse a conocer la brutal golpiza y los abusos físicos cometidos en su contra.

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    Yolanda Huerga

    Yolanda Huerga nació en Bayamo, Granma, Cuba. Se graduó en Filología y Lingüística en la Universidad de Oriente en 1989. Durante casi 20 años trabajó en el sistema de bibliotecas públicas de la isla. En 2003, fundó junto a otras mujeres el movimiento Damas de Blanco, organización que recibió en 2005 el Premio a la Libertad de Conciencia Andrei Sakharov del Parlamento Europeo. En 2005 viajó a Estados Unidos junto su hijo y su esposo, el poeta y periodista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años durante la Primavera Negra de Cuba. Desde 2008 trabaja en Miami, en la Oficina de Transmisiones a Cuba, como periodista de Radio Martí. Recibió en 2021 el Premio Burke a la Excelencia Periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.

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