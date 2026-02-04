Cadena perpetua para el hombre que intentó matar a Trump en campo de golf de Florida

Getting your Trinity Audio player ready...

A cadena perpetua, más siete años de prisión, fue sentenciado este miércoles Ryan Routh, el hombre que intentó asesinar en septiembre del 2024 al entonces candidato presidencial republicano Donald Trump en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, Florida.



En septiembre pasado, Routh fue declarado culpable de cinco cargos federales, incluidos intento de asesinato de un candidato presidencial, agresión a un agente federal y varios delitos relacionados con armas de fuego.



Antes de escuchar su sentencia, Routh habló por 15 minutos ante el tribunal y argumentó ser una buena persona, hasta que la jueza Aileen Cannon finalmente detuvo su declaración y le anunció su condena.

La jueza federal del tribunal del Distrito Sur de Florida, en Fort Pierce, afirmó que Routh era una persona malvada que tenía la intención de matar a Trump y lo habría logrado, de no ser por un agente del Servicio Secreto que frustró el complot.

“El atroz intento de asesinato del presidente Trump por parte de Ryan Routh no fue solo un ataque contra nuestro presidente, sino un ataque directo contra todo nuestro sistema democrático”, declaró la fiscal general Pamela Bondi.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel dijo que este hombre "pagará un alto precio por sus acciones. La sentencia de hoy demuestra que el sistema de justicia no tolerará este tipo de ataques atroces”.

“Routh intentó asesinar al presidente Trump y, con ello, sumir a nuestra nación en uno de sus períodos más oscuros”, declaró el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, John A. Eisenberg.

“La sentencia de hoy es un rotundo rechazo a la violencia política y un claro recordatorio de que resolvemos nuestras diferencias mediante el diálogo civil, las elecciones democráticas y la protesta pacífica, no por la fuerza”, agregó.

La fiscalía solicitó desde un inicio la cadena perpetua para Routh, mientras que el abogado defensor pidió una pena de 20 años, además de una sentencia obligatoria de siete por uno de los cargos relacionados con armas de fuego.



La audiencia de sentencia estaba programada inicialmente para diciembre, pero la jueza Cannon accedió a posponer la fecha, después de que Routh decidiera contratar a un abogado para la fase final, en lugar de representarse a sí mismo, como lo hizo durante la mayor parte del juicio.

Según la fiscalía, Routh planeó durante semanas el asesinato de Trump, antes de apuntar con un rifle a través de unos arbustos, mientras el entonces candidato presidencial republicano jugaba al golf el 15 de septiembre de 2024.

Durante el juicio de Routh, un agente del Servicio Secreto testificó que vio a Routh antes de que Trump apareciera en el campo de golf.

Según las pruebas presentadas en el juicio, el entonces agente especial del Servicio Secreto de Estados Unidos, Robert Fercano, observó a Routh apuntándole con lo que parecía ser un rifle tipo AK-47 desde un escondite de francotirador oculto en una valla que bordeaba el campo de golf. Temiendo por su vida y la del presidente Trump, el agente especial Fercano disparó contra Routh, quien huyó del lugar.

"Los agentes del orden recuperaron posteriormente un rifle Norinco SKS equipado con mira telescópica, un cargador con 19 cartuchos y uno en la recámara, placas de blindaje de acero y una cámara fijada a la valla y apuntando al sexto hoyo del campo de golf donde el presidente Trump estaba a punto de jugar. Un testigo civil informó haber visto a Routh cruzar una carretera y subirse a un Nissan Xterra negro. Con base en esa información, Routh fue detenido mientras viajaba hacia el norte por la I-95 por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, con la ayuda de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach. Un registro del vehículo de Routh reveló varios teléfonos móviles y una lista de vuelos internacionales, junto con indicaciones para llegar al Aeropuerto Internacional de Miami. Los registros telefónicos mostraron que, entre el 18 de agosto y el 15 de septiembre de 2024, el teléfono de Routh se conectó a torres de telefonía celular ubicadas cerca del Trump International Golf Club y de la residencia del presidente en Mar-a-Lago en múltiples ocasiones", explicó el Departamento de Justicia.

El testimonio en el juicio también estableció que Routh había dejado una caja en la residencia de un testigo en abril de 2024, después de realizar otro viaje a la zona cercana al campo de golf. Dentro de la caja había una carta manuscrita dirigida a "Querido Mundo", en la que Routh afirmaba, entre otras cosas: "Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado".