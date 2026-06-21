Buscan revocar libertad condicional de preso político Leonel Tristá García

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La policía de Santa Clara busca inculpar al preso político Leonel Tristá García de organizar y estimular las protestas contra los apagones en el reparto El Condado, de esa ciudad, donde reside.

“Lo quieren revocar porque dicen que protagoniza los toques del caldero ahí en el barrio del Condado”, informó su amigo y compañero de causa, Liván Hernández Sosa.

“Leonel Tristá está plantado, está en una huelga de hambre y dice que no piensa probar alimentos hasta que no sea liberado porque él no ha cometido delito ninguno”.

Tristá García, un participante de las protestas del 11 de julio condenado a ocho años de privación de libertad, se encontraba en licencia extrapenal desde enero de 2025 tras los acuerdos del gobernante Miguel Díaz- Canel con el Vaticano.

Presuntamente por negarse a permitir un registro en su vivienda, fue arrestado, el pasado martes, lo que lo pone en riesgo de ser revocado a la cárcel, decisión que está en manos del Juez de Ejecución Leandro Rey Díaz.

Desde su arresto, los instructores policiales han cambiado varias veces las acusaciones contra el manifestante.

El 16 de junio agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) se presentaron en su vivienda, ubicada en el reparto El Condado, con una orden de registro. Al revisar la documentación, Tristá García se percató que la orden no cumplía con los requisitos legales y se negó a permitir el allanamiento.

“Se encuentra detenido en la 3ª. unidad de aquí del municipio de Santa Clara. La madre del preso político, Mayra García Abreu y su esposa Glenda Angulo Vizcay se entrevistaron con el jefe de la unidad y les dicen que el motivo de la revocación es porque él se negó a que le practicaran un registro, pero no tenían orden ni de registro”, agregó Hernández Sosa.

Martí Noticias no ha podido conocer las razones que esgrimieron los agentes estatales para la realización del registro.

Frente a la negativa del preso político, los agentes policiales se marcharon, pero luego regresaron y lo detuvieron los cargos iniciales de desorden público y desacato que posteriormente suspendieron.

Tristá García fue sentenciado en 2021 por los delitos de "desacato", "atentado" e "instigación a delinquir" junto a otros 15 manifestantes del 11J en Santa Clara, entre ellos el propio Liván Hernández Sosa.