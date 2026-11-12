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Buscan anular restricciones al voto de venezolanos en el exterior

Buscan anular restricciones al voto de venezolanos en el exterior
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Buscan anular restricciones al voto de venezolanos en el exterior

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Una acción de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia cuestiona los requisitos migratorios impuestos a los electores venezolanos en el extranjero y solicita suspender las normas que limitan su participación.

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