Buscan anular restricciones al voto de venezolanos en el exterior
Una acción de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia cuestiona los requisitos migratorios impuestos a los electores venezolanos en el extranjero y solicita suspender las normas que limitan su participación.
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