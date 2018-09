Bulgaria elimina a Cuba en Mundial de Voleibol

Bulgaria, coanfitriona del Mundial de Voleibol, junto a Italia, selló este domingo en Varna su pase a la segunda ronda, junto a Polonia e Irán en el Grupo D, después de vencer por 3-0 a Cuba, que está fuera y sigue sin puntuar tras cuatro partidos.

Mientras que Bulgaria ya se había clasificado para la siguiente ronda, entró en la arena en Varna con una barrida de 3-0 sobre Cuba.

Todor Skrimov volvió lastimarse su rodilla y no estuvo en el partido del domingo. Ingresó al partido como sustituto en cada conjunto, pero no anotó ningún punto. Nikolay Uchikov fue el único jugador de Bulgaria en producir puntos de dos dígitos con 17. Marcó desde 15 remates y 2 ases mientras golpeaba 55.6%. Valentin Bratoev anotó 9 puntos en 6 muertes, 2 bloqueos. Nikolay Penchev contribuyó con 7 puntos en 6 muertes y 1 bloqueo desde el exterior.



Svetoslav Gotsev aportó 9 puntos desde el medio con 6 remates, 1 bloqueo y 3 ases. El bloqueador central registró un promedio de ataque de 66.7% en el barrido.



Cuba fue dirigida por Miguel Gutiérrez y sus 13 puntos en 11 muertes y 2 bloqueos desde el lado derecho. Osniel Melegarejo guardó 11 muertes del alfiler izquierdo además del as de servicio. Roamy Alonso lideró el partido con 4 bloqueos y también contribuyó con 3 muertes en la derrota.



"Espero poder jugar mejor en los próximos juegos", dijo Uchikov. "A veces juegas lo mejor posible pero después nada va bien. Hoy estaba en buenas condiciones. Todo el equipo estaba muy motivado. Tenemos un oponente muy peligroso, pero hemos tenido problemas mentales y hemos llegado al mejor final posible para nosotros".