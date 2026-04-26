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Bayfront Park acoge evento "Unidos por una Cuba libre" con voces del exilio (VIDEO)

Evento "Unidos por una Cuba libre", en el Bayfront Park de Miami.
Evento "Unidos por una Cuba libre", en el Bayfront Park de Miami.

Sumario

  • Este domingo, Bayfront Park en Miami acoge el evento “Unidos por una Cuba libre”, reuniendo a exiliados cubanos y simpatizantes de diversas regiones.
  • La convocatoria busca mantener vivo el reclamo por cambios políticos, sociales y económicos en la isla bajo régimen comunista.
  • La jornada incluye intervenciones, expresiones culturales y espacios de reflexión, con cobertura directa de Martí Noticias.
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Este domingo, el Bayfront Park de Miami se convierte en punto de encuentro para integrantes del exilio cubano y personas provenientes del sur de la Florida y otras partes del mundo que continúan abogando por una Cuba en libertad.

Bajo la convocatoria, titulada “Unidos por una Cuba libre”, miembros del exilio, líderes comunitarios y diversas voces que buscan mantener vivo el reclamo por cambios políticos, sociales y económicos en la isla de régimen comunista, se reúnen en Miami y otras ciudades del hemisferio con presencia de la diáspora cubana.

Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana, dijo a Martí Noticias que esta es una jornada unificada por la salvación de Cuba.

"Pidiéndole a Dios por potenciar al pueblo cubano para el cambio final, para la liberación de Cuba. Lo estamos haciendo en sintonía con nuestros hermanos y hermanas de Cuba, que están orando, y con diferentes país de América Latina que van a estar también", señaló.

El evento, añadió Gutiérrez, lleva un mensaje "a todos los poderes establecidos, y al gobierno de Estados Unidos, de que apoyamos una política enérgica y dura contra el régimen y queremos un cambio real. Cambio real es salida de la familia Castro y salida del Partido Comunista del poder", subrayó.

La jornada incluye intervenciones, expresiones culturales y espacios de reflexión dirigidos a conectar con la realidad que se vive actualmente dentro del país.

Desde el lugar, Martí Noticias acompaña el desarrollo del evento con cobertura directa por Radio Martí y nuestras redes sociales.

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