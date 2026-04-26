Bayfront Park acoge evento "Unidos por una Cuba libre" con voces del exilio (VIDEO)

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Este domingo, el Bayfront Park de Miami se convierte en punto de encuentro para integrantes del exilio cubano y personas provenientes del sur de la Florida y otras partes del mundo que continúan abogando por una Cuba en libertad.

Bajo la convocatoria, titulada “Unidos por una Cuba libre”, miembros del exilio, líderes comunitarios y diversas voces que buscan mantener vivo el reclamo por cambios políticos, sociales y económicos en la isla de régimen comunista, se reúnen en Miami y otras ciudades del hemisferio con presencia de la diáspora cubana.

Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana, dijo a Martí Noticias que esta es una jornada unificada por la salvación de Cuba.

"Pidiéndole a Dios por potenciar al pueblo cubano para el cambio final, para la liberación de Cuba. Lo estamos haciendo en sintonía con nuestros hermanos y hermanas de Cuba, que están orando, y con diferentes país de América Latina que van a estar también", señaló.

El evento, añadió Gutiérrez, lleva un mensaje "a todos los poderes establecidos, y al gobierno de Estados Unidos, de que apoyamos una política enérgica y dura contra el régimen y queremos un cambio real. Cambio real es salida de la familia Castro y salida del Partido Comunista del poder", subrayó.

La jornada incluye intervenciones, expresiones culturales y espacios de reflexión dirigidos a conectar con la realidad que se vive actualmente dentro del país.

Desde el lugar, Martí Noticias acompaña el desarrollo del evento con cobertura directa por Radio Martí y nuestras redes sociales.