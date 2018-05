Aymée Nuviola: "Vivan donde vivan los cubanos representan a Cuba"

La cantante Aymée Nuviola, que vive en Miami y se presentará esta noche en el espectáculo de apertura del Festival “Artes de Cuba. De la Isla al Mundo” en el Kennedy Center, de Washington, D.C., cree que su presencia allí será un reconocimiento de que los cubanos, vivan donde vivan, también representan a Cuba.

“Creo que es súper significativo y yo me siento muy responsable, es una gran responsabilidad para mí”, comenta, “y me siento muy orgullosa de eso”.

En 2016, Nuviola viajó a Cuba y grabó en los estudios EGREM su disco El Regreso a La Habana, un homenaje a Celia Cruz. A principios del año pasado fue de nuevo a grabar junto a Omara Portuondo un popurrí de canciones de Celina González para el disco Omara Siempre. Pero fueron agentes del Kennedy Center, no funcionarios de La Habana, dice Nuviola, quienes se pusieron en contacto con Paulo Simeón, su esposo y mánager, para invitarla.

“Pienso que esto no fue algo que se les ocurrió así de momento de “Bueno, vamos a llamar a Aymée”, indica la cantante. “Algunos de los miembros de la producción de este festival, ya a través de mi mánager habían conversado la posibilidad, en otras ocasiones, de contratarme para otro tipo de espectáculo. Incluso, algunos de ellos viajaron a Miami, me vieron cantando en [en el club] Hoy Como Ayer, y a través de algunas amistades ellos habían comentado que les gustaba mucho mi arte, que me habían [buscado en] internet, y cuando llegó esta oportunidad se dirigieron a mi mánager y le plantearon esta posibilidad de nosotros formar parte de la delegación… Y no de la delegación como tal, porque nosotros vamos representando a Miami. Pero después ellos le explicaron a Paulo que era un festival donde la mayoría de los artistas eran de la isla, y no solamente eran cantantes o músicos, sino también de artes plásticas, danza…”

Además de Nuviola, el grupo Tiempo Libre y el baterista y líder de su propio cuarteto de jazz Dafnis Prieto, también profesor en la Frost School of Music de la Universidad de Miami, son los únicos músicos del sur de la Florida que aparecen en el programa del Kennedy Center. Ella cree que, en su caso, son varios los factores que influyeron para la selección.

“Uno de ellos es que mi música ha estado sonando mucho últimamente en el área de Washington, de Nueva York…”, comenta. “Increíblemente aquí en Miami no hemos tenido apoyo alguno con respecto a las producciones discográficas que hemos hecho, incluso con una emisora que supuestamente es para los músicos cubanos, pero no ponen a ningún cubano que vive aquí en Miami. Entonces, sin embargo, hemos recibido ese apoyo de las emisoras de Washington que nos han radiado muchísimo, al punto de que hemos alcanzado dos veces… una vez el primer lugar en la lista de Billboard con el tema “Bailando todo se olvida”, y el otro fue con “Rumba de la buena”. Entonces, sabemos que el nivel de audiencia y de conocimiento de mi trabajo ha aumentado muchísimo en esa área del país”.

¿Por qué crees que cubanos que viven fuera de Cuba hacen bien en representar al país en casos como este del Kennedy Center?

“Los cubanos tenemos que tener más un concepto de nación, no de un país, de una pequeña islita en el Caribe”, responde Nuviola. “Creo que los cubanos, vivan donde vivan, cubanos somos. Entonces, si no lo vemos así, somos nosotros los que nos estamos limitando. Si por primera vez en un festival de esta magnitud se nos está reconociendo a los cubanos que no vivimos en Cuba que somos parte de la cubanía y que también podemos representar a nuestro país… porque de hecho, cuando yo salgo y canto en otro lugar, estoy representando a Cuba. Yo no llego a ningún país del mundo y digo “Vengo en representación de Miami”. Miami es una ciudad de Estados Unidos, yo soy cubana. Por supuesto que Miami me ha dado grandes satisfacciones y le estoy muy agradecida, no solamente a Miami, a Estados Unidos. Pero cuando canto en cualquier escenario del mundo yo represento a Cuba”.

Durante la entrevista en el programa “La Revista de la Noche”, de Radio y Televisión Martí, el presentador Roberto Bermúdez observó que en otras disciplinas, los deportistas cubanos que viven fuera de la isla, por ejemplo, no pueden representar a Cuba.

“Creo que este es un gran paso de avance, me parece que hay un poco de entendimiento de nación, de que somos cubanos y de que estemos donde estemos, sencillamente tenemos el derecho porque somos nacidos en Cuba”, comenta la cantante. “En mi caso, siempre he defendido mi cubanía, siempre he dicho que la cubanía no es un pasaporte, la cubanía no es un papel. La cubanía es algo que uno lleva dentro y que uno puede expresar de manera genuina y abiertamente en cualquier parte del mundo. Me parece súper importante que [en el Kennedy Center] nos estén reconociendo eso”.

Además de cantar esta noche en la apertura del Festival, Nuviola tendrá su propio concierto el próximo domingo 13 con su banda y el saxofonista de Miami Ed Calle como invitado especial.

“Ed Calle es un maestro de la música, y lo hemos venido incorporando a nuestro trabajo recientemente, porque antes pertenecía al grupo Palo”, explica Nuviola. “Nos hemos presentado en escenarios importantísimos, en el North Sea Jazz Festival [Rotterdam, Holanda, en julio pasado], yo con mi banda, él como invitado especial, porque es un gran músico, con muchas nominaciones a Grammys. No es cubano, pero tiene una gran trayectoria de trabajar con músicos cubanos; ha aportado mucho a la música cubana que hacemos acá, de este lado, en todos los géneros, no sólo en este género tropical o movido, sino en el jazz, en el latin jazz, en el funkie, todo, hasta en la música sinfónica. Es profesor universitario, matemático, por eso lo presentan como el Dr. Ed Calle, no porque se lo haya querido poner; es doctor en Matemáticas”.

Recientemente Nuviola se presentó con Chucho Valdés celebrando los 45 años del grupo Irakere en el Adrianne Arsht Center, de Miami, y en el Blue Note, de Nueva York. Ahora responde por qué alguna vez dijo que no es sonera a pesar de que la llaman “La Sonera del Mundo”.

“Me dicen la Sonera del Mundo porque me bautizó con ese nombre Oscar D’León, que es el Sonero del Mundo, por la habilidad de improvisar que tengo (modestia aparte, me toca hablar de mí en esta ocasión)”, indica la cantante. “Y es una característica de ese género, del son, tener la habilidad de improvisar, de rimar, pero yo nunca [he sido] una sonera de cantar son puro, nunca lo he hecho. No me considero sonera porque no soy una persona que defiende puramente ese género. Siempre he cantado fusiones, desde que empecé. Primero canción, después pasamos por todas las variantes de la canción mi hermana [Lourdes Nuviola] y yo, desde bolero, filin, trova, y luego música bailable, y ahí empezamos a fusionar más todavía. No me considero una defensora del son neto, puro, pero sí tengo esa [capacidad] de improvisar, y de la clave, que es lo que el son tiene también; hay que saber moverse dentro de la clave como tal. Hay otras personas que sí son soneros-soneros, y ellos opinan que lo hago bien, y se los agradezco muchísimo”.

Antes de su espectáculo el domingo en el Kennedy Center, Nuviola regresará de Washington a Miami para presentarse este viernes en el club Hoy Como Ayer.

“Prácticamente dar una probadita de lo que vamos a hacer en el Festival”, refiere Nuviola, “y hemos querido que Miami no se pierda eso porque no sabemos si lo van a televisar, o si van a transmitir algo y no es mi parte, para que mi gente aquí en Miami, que tanto me apoyan y me quieren, y siempre han sido uno de los pilares que nos han inspirado para seguir esta carrera, Dios mediante siempre, por supuesto, Dios primero”.