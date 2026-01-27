Auschwitz-Birkenau, 81 años después: EEUU honra a las víctimas del Holocausto

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos recordó este martes a los caídos bajo el nazismo, en el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, fecha que marca el aniversario 81 de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau.



“Hoy, Estados Unidos se une a países de todo el mundo para recordar a los seis millones de judíos que fueron asesinados sistemáticamente en el Holocausto, así como a los millones de personas que los nazis marcaron para ser perseguidos y asesinados en masa”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

“Al conmemorar la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, reafirmamos una verdad solemne y moral: todos los seres humanos son valiosos y han sido dotados por su Creador de una dignidad inherente y de ciertos derechos inalienables”, subrayó en la declaración el jefe de la diplomacia estadounidense.



Rubio dijo que este compromiso duradero, expresado en la conmemoración anual del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, refleja la determinación de EEUU de construir una sociedad que “siempre valore la santidad de cada vida humana y la dignidad de cada fe”.



“Estados Unidos siempre combatirá el antisemitismo en todo el mundo, defenderá la justicia para los supervivientes del Holocausto y sus herederos y defenderá la integridad de la memoria del Holocausto”, concluye la declaración del secretario Rubio.



Situado en la localidad polaca de Oświęcim, a unos 43 kilómetros al oeste de Cracovia, Auschwitz-Birkenau fue el mayor centro de exterminio del nazismo, donde fueron enviadas cerca de un millón trescientas mil personas, de las cuales murieron un millón cien mil, un 90 por ciento de las cuales eran judías.



En la entrada de este complejo de muerte colgaba un cartel con el lema Arbeit macht frei (El trabajo libera), con el que las fuerzas de las SS recibían a los prisioneros, desde su apertura el 20 de mayo de 1940 hasta el 27 de enero de 1945, cuando sería liberado por el Ejército Rojo soviético.

Su creación respondió al aumento masivo de arrestos de ciudadanos polacos, que saturaron las prisiones locales. El primer grupo de prisioneros llegó el 14 de junio de 1940.

Aunque inicialmente fue concebido como otro campo de concentración similar a los que los nazis habían abierto desde los años treinta, a partir de 1942 Auschwitz también se transformó en el mayor centro de exterminio para llevar a cabo la “solución final”, el plan nazi para asesinar a los judíos europeos.