Así va la pretemporada de las Grandes Ligas

El jardinero derecho cubano de los Diamondbacks de Arizona, Yasmany Tomás dijo a MLB.com que se encuentra bien y deseoso de que empiece la temporada 2018.

"Bueno, en estos momentos ya estoy ya al 100 %. Estoy bien de las lesiones que tuve la temporada pasada. Me siento cómodo con mi cuerpo", señaló Tomás.

En la Pretemporada, Yasmany batea para .391 (9 imparables en 23 turnos), con 2 carreras impulsadas y 3 anotadas. En la temporada regular 2017 conectó para .241 (40 hits en 166 turnos), con 32 carreras impulsadas y 8 cuadrangulares.

DIAMONDBACKS 7, ROJOS 3



Arizona pegó sólo un extrabase, un doble del venezolano David Peralta. Robert Stephenson laboró dos innings en la apertura por los Rojos, al permitir tres anotaciones y cinco hits.



Dolencia de ingle abrevia apertura de Greinke



El as Zack Greinke debió abreviar su apertura del miércoles con los, en un duelo de pretemporada ante los Rojos de Cincinnati, debido a un problema de rigidez muscular en la ingle derecha.



Estaba previsto que Greinke lanzara cinco innings. El lanzador, galardonado con el Cy Young en 2009, retiró a Ben Revere con un roletazo, permitió un sencillo de Jesse Winkler, y repartió ponches a Joey Votto y Scooter Gennett.



El venezolano Albert Suárez entró como relevista para dar inicio al segundo episodio.



Greinke cumplió apenas su segunda aparición en esta pretemporada. El derecho de 34 años lanzó un capítulo y dos tercios el 25 de febrero, ante Milwaukee.



MEDIAS ROJAS 2, MELLIZOS 1



Chris Sale lanzó pelota de dos imparables en cinco innings y repartió siete ponches, para mejorar su efectividad a 1.00. Mitch Moreland conectó un jonrón en el tercer acto ante Tyler Duffey, quien aceptó dos carreras _una limpia_, así como cuatro hits en tres innings.



El dominicano Miguel Sanó conectó un doblete.



CARDENALES 3, ASTROS 1



Adam Wainwright toleró una carrera y cuatro imparables en cinco entradas para superar en el duelo de pitcheo a Justin Verlander, de Houston, quien aceptó tres anotaciones y ocho hits en cinco actos.



Un día después de su debut en pretemporada, Matt Carpenter pegó un jonrón de dos carreras ante Velander. Había estado fuera de actividad por un tirón de espalda.



MARLINS 5, METS 1



Dan Straily permitió cuatro inatrapables en cinco capítulos sin tolerar anotación. El dominicano Cristhian Adames disparó un triplete y elevó a .328 su promedio de bateo.



El venezolano Miguel Rojas, quien compite con Adames por un puesto en el campocorto, aportó dos hits y está bateando para .226.



ORIOLES 7, YANKEES 4



Adam Jones y Jonathan Schoop batearon sendos jonrones ante Chance Adams, quien aceptó cinco carreras y siete hits en una entrada y un tercio.



Por Baltimore, el dominicano Miguel Castro recibió cuatro anotaciones y el mismo número de indiscutibles, durante los que otorgó tres boletos.



BRAVOS 5, FILIS 3



El colombiano Julio Teherán toleró dos carreras y seis hits, incluido un vuelacerca de Jorge Alfaro, durante seis episodios.



Ben Lively, abridor de los Filis, aceptó tres anotaciones y cuatro inatrapables en cinco actos. El dominicano Fernando Abad sacó sólo un out, al permitir dos carreras y un par de incogibles, para quedar con una efectividad de 135.00.



RAYS 9, PIRATAS 3



El venezolano Yonny Chirinos recetó seis ponches en tres innings, durante los que admitió una carrera y tres hits. Micah Johnson sacudió un cuadrangular, robó una base y anotó dos veces.



El dominicano Iván Nova permitió tres anotaciones y seis hits en cinco actos.



REALES 7, CACHORROS 6



Ian Kennedy admitió sólo una carrera y dos hits, con dos boletos y tres ponches, en la apertura por los Reales. Sin embargo, el dominicano Willy Peralta entregó un par de boletos y aceptó cuatro anotaciones y el mismo número de hits en apenas un inning de relevo.



CERVECEROS 11, MEDIAS BLANCAS 3



El venezolano Jhoulys Chacín no permitió carrera limpia en cuatro episodios y dos tercios como abridor de los Cerveceros, y mejoró a 0,87 su efectividad en la pretemporada.



INDIOS 7, ANGELINOS 0



Corey Kluber, galardonado con el Cy Young en 2017, lanzó pelota de un imparable en cinco entradas, y los Indios recurrieron a cinco lanzadores para blanquear a los Angelinos.