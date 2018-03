Así va la pretemporada de las Grandes Ligas

El jardinero derecho cubano de los Reales de Kansas City, Jorge Soler, conectó su cuarto cuadrangular en la Pretemporada de las Grandes Ligas para que su equipo apabullara a los Medias Blancas de Chicago 12x0.

Soler batea en el Spring Training para .192 (5 imparables en 26 turnos), con 8 carreras impulsadas y 7 anotadas.

En otro juego donde participaron los cubanos, el torpedero de los Rays de Tampa, Adeiny Hechavarría pegó dos indiscutibles e impulsó una carrera por los Rays, que empataron a 6 carreras en nueve entradas con los Medias Rojas de Boston.

Además, el cerrador cubano Aroldis Chapman sacó los últimos dos outs, ambos por la vía del ponche, por los Yankees, que cayeron 7x6 ante los Filis de Filadelfia.

Luis Severino cumplió su primera apertura con Nueva York, cubriendo 3 1/3 innings con una carrera sucia permitida. El derecho dominicano toleró tres hits y un boleto.

En otro juego de la Pretemporada, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. conectó cuatro sencillos en su debut de primavera con los Azulejos de Toronto, que el jueves vencieron 9x3 a los Orioles de Baltimore.



El tercera base dominicano de 18 años, cuyo padre Vladimir será exaltado al Salón de la Fama a fines de julio, firmó con Toronto en julio de 2015 por un bono de 3,9 millones de dólares.



Se desempeñó como bateador designado y bateó sus hits en el segundo inning ante Néstor Cortés Jr., en el sexto y séptimo contra Tim Melville y en el noveno frente a Asher Wojciechowski. También falló con un elevado en el cuarto contra Darren O’Day.

Guerrero bateó para .323 con 13 jonrones y 76 impulsadas con un par de equipos de Clase A el año pasado con un OPS de .910.



"Tiene una buena pinta de bateador", comentó el manager de los Orioles Buck Showalter. "Y se nota que se divierte jugando pelota". Bo Bichette, el hijo del exGrandes Ligas Dante Bichette, disparó dos hits y produjo dos carreras para Toronto.



OTROS JUEGOS EN LAS LIGAS DE LA TORONJA Y EL CACTUS





CARDENALES 5, MARLINS 4



El as de San Luis Carlos Martínez realizó su segunda salida y lanzó cuatro innings en los que permitió cinco hits, con dos boletos y cuatro ponches. Su compatriota dominicano José Ureña, segundo en la rotación de Miami, cubrió tres entradas, concediendo una carrera y cinco hits.



ASTROS 6, BRAVOS 4



El venezolano Ender Inciarte conectó dos hits y recibió un boleto por Atlanta. Kyle Tucker, el prospecto número uno de Houston, sigue bateando por encima de .400 tras recibir un boleto y anotar una carrera en su única aparición al plato.



NACIONALES 8, METS 5



Noah Syndergaard ponchó a los últimos siete bateadores que enfrentó, lanzando 3 1/3 en blanco en su tercera apertura con New York. Syndergaard permitió dos hits y dio dos boletos. Ponchó a Trea Turner, Bryce Harper y Anthony Rendón, uno detrás del otro, en el tercero. Los Nacionales anotaron cuatro veces ante el dominicano Jeurys Familia en el quinto.



PIRATAS 8, TIGRES 3



El venezolano Francisco Cervelli bateó dos imparables y produjo una carrera por Pittsburgh.



RAYS 6, MEDIAS ROJAS 6, 9 innings



El as de Tampa Bay Chris Archer lanzó tres innings en su tercera apertura, tolerando dos carreras, cinco hits y un boleto. El cubanoamericano J.D. Martínez bateó tres imparables para Boston.



CACHORROS 10, PADRES 4



Ben Zobrist conectó su primer hit tras empezar tarde su actividad en la Liga del Cactus con Chicago. El puertorriqueño Javier Báez añadió un doble de dos carreras. El venezolano Freddy Galvis pegó su primer jonrón por San Diego.



RANGERS 5, MEDIAS BLANCAS (SS) 4



El venezolano Yolmer Sánchez conectó un par de triples para Chicago ante el as de Texas Cole Hamels.



DIAMONDBACKS 11, CERVECEROS 6



El venezolano Manny Piña sacudió sus primeros dos jonrones y acabó con tres hits y cuatro impulsadas por Milwaukee.



ROCKIES 3, ROJOS 2



En su tercera salida, el derecho dominicano de Cincinnati Luis Castillo cubrió 3 2/3 innings y permitió dos carreras. Diseminó cinco indiscutibles con dos boletos y cuatro ponches.



ATLÉTICOS 7, ANGELINOS 3



El as de Oakland Kendall Graveman volvió a desentonar en su tercera salida, cubriendo 2 2/3 innings en los que permitió tres carreras, tres hits y boleto, dejando su efectividad en 12.00. El dominicano Albert Pujols produjo una carrera para los Angelinos.





(Con información de AP)