Arrancan los Patriot Games, dedicados al 250 aniversario de EEUU 

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Deportistas juveniles de todo el país se dan cita desde este domingo y hasta el martes 11 de agosto en Ohio para disputar los Patriot Games, evento que pone a prueba las aptitudes atléticas de los participantes, en busca de un premio de 125 mil dólares de beca estudiantil para los ganadores, tanto entre hombres, como mujeres.

La competencia es impulsada por la Casa Blanca, dentro de la conmemoración del aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, y será transmitida por la cadena deportiva ESPN.

El evento, que se desarrolla en la Academia SPIRE, en la localidad de Geneva, en Ohio, contará con una serie de desafíos atléticos diseñados para poner a prueba la fuerza, la resistencia, la agilidad, el trabajo en equipo y la perseverancia.

Los atletas, de entre 14 y 17 años, representan a cada estado de la Unión Americana, así como a las Naciones Tribales, quienes deberán vencer una prueba de aptitud física, un circuito de entrenamiento militar, una carrera de obstáculos y competencias por equipos como kickball y dodgeball.







