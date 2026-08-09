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Arrancan los Patriot Games, dedicados al 250 aniversario de EEUU 

Los Patriot Games se celebran en Ohio.
Los Patriot Games se celebran en Ohio.

Sumario

  • Los Patriot Games arrancan en Ohio y se celebrarán hasta el 11 de agosto como parte de la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.
  • El torneo reúne a jóvenes atletas de entre 14 y 17 años de todos los estados y de las Naciones Tribales, quienes competirán por becas estudiantiles de 125 mil dólares para las categorías masculina y femenina.
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Deportistas juveniles de todo el país se dan cita desde este domingo y hasta el martes 11 de agosto en Ohio para disputar los Patriot Games, evento que pone a prueba las aptitudes atléticas de los participantes, en busca de un premio de 125 mil dólares de beca estudiantil para los ganadores, tanto entre hombres, como mujeres.

La competencia es impulsada por la Casa Blanca, dentro de la conmemoración del aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, y será transmitida por la cadena deportiva ESPN.

El evento, que se desarrolla en la Academia SPIRE, en la localidad de Geneva, en Ohio, contará con una serie de desafíos atléticos diseñados para poner a prueba la fuerza, la resistencia, la agilidad, el trabajo en equipo y la perseverancia.

Los atletas, de entre 14 y 17 años, representan a cada estado de la Unión Americana, así como a las Naciones Tribales, quienes deberán vencer una prueba de aptitud física, un circuito de entrenamiento militar, una carrera de obstáculos y competencias por equipos como kickball y dodgeball.



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    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

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