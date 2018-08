Arieh Sharon, el arquitecto que planeó la construcción de Israel

Una retrospectiva crítica repasa en el Museo de Arte Contemporáneo de Tel Aviv el trabajo de Arieh Sharon, arquitecto que, a las órdenes del primer jefe de Gobierno de Israel, David Ben Gurión, construyó los edificios más emblemáticos de la nueva nación, particularmente en los estilos Bauhaus y Brutalismo.

Ludwig Kurzmann, luego Arieh Sharon, nació en Jaroslau, Galitzia, entonces Austria-Hungría y ahora Polonia, en 1900. Sharón, que fue uno de los introductores del Estilo Internacional o Bauhaus en Israel, llegó a Palestina en 1919, comenzó planificando y construyendo granjas y establos y acabó siendo el arquitecto del nuevo Estado hebreo, proyectando 600 edificios e imaginando que un país nuevo debía encarnar la internacionalidad arquitectónica.

Pensaba que Tel Aviv tenía que ser como Miami, como Chandigarh en India, y en eso se basaba aquel sionismo

"Mucha de la gente que llegó aquí en aquellos años lo que veía era Oriente", explica a Efe el comisario de la exposición, el arquitecto Eran Neuman. "Pero Sharón no veía Oriente, veía internacionalidad, y aplicó el estilo internacionalista por antonomasia, el Bauhaus. Pensaba que Tel Aviv tenía que ser como Miami (EEUU), como Chandigarh en India, y en eso se basaba aquel sionismo: no entender ni buscar los localismos, del mismo modo que ignoraron a la población árabe que aquí vivía, no aspiraban tampoco a integrarse en este barrio, sino pertenecer a algo mucho más global", agrega.

Así, los edificios de Sharon conviven con el paisaje ecléctico israelí, tanto el urbano como el rural. En su primera fase, entre la década de los 30 y 40, construyó viviendas para trabajadores principalmente en Tel Aviv, ciudad que se fundó en 1909. "Eran como un kibutz dentro de la ciudad, con viviendas

construidas alrededor de un patio donde se hacía la vida comunitaria", describe Neuman.

A partir de 1948, año de la creación del Estado, se puso en práctica el "proyecto Sharon", en la época en la que trabajó en la oficina del primer ministro para la construcción del país, y el objetivo principal era la diseminación de la población.

"Para ocupar el territorio y también para dispersar a la gente, porque después de Hiroshima y Nagasaki se dieron cuenta de que una bomba puede acabar con una comunidad humana concentrada geográficamente", detalla el comisario.

Después del proyecto de construcción física del país, empezaron a crearse sus instituciones; hospitales, edificios gubernamentales, todos ellos monumentales, para declarar al mundo "que hemos llegado y no pensamos movernos de aquí", agrega. "Me encanta que Sharón sea tan socialista en sus edificios, creía en el valor de la igualdad y lo adaptó al espacio arquitectónico", comparte una visitante al museo, Ayalá Ben Lulu, poetisa.

Si bien el sionismo es a su juicio criticable desde muchos puntos de vista admite que "esa gente construyó el país porque tenían ideales, y hoy eso no existe", dice la escritora. A partir de 1965 Israel empezó a americanizarse y Sharón se acogió al estilo brutalista, también llegado de fuera pero acogido con entusiasmo por los jóvenes arquitectos del país.

El Brutalismo nació en la postguerra de la Segunda Guerra Mundial en Europa, proviene del concepto francés "béton brut" (cemento bruto), producto de la desilusión del prometido mundo mejor que no se realizó. Se lo identifica con el sistema del bienestar, la construcción estatal de instituciones públicas y viviendas de bajo costo.

Según escribieron los arquitectos Jeremie Hoffmann y Hadas Nevo-Goldberst en su libro "Aphoria. Arquitectura de Independencia. El estilo Brutalista en Tel Aviv y Yafa, 1948-1977", este tuvo tan fuerte acogida que se le entendió como el epítome de la arquitectura "sabra" (quien es nacido en Israel).

"Rudo, áspero, musculoso y comunitarista" era el Brutalismo y el "israelismo" del momento, indican los autores. Era la rebelión arquitectónica nacional contra el estilo internacional de la preguerra -al que consideraban burgués y ligado al exilio, y que ocultaba las verdades bajo el enlacado blanco- y también contra la arquitectura local palestina.

La influencia de Sharon en los arquitectos israelíes es indudable, para lo bueno y lo malo: "Yo creo que hay que huir de ese feísmo", dice Cecilia Gutman, arquitecta. "Lo pensaba antes de estudiarlo en la carrera, de hecho lo pensaba casi todos los días al pasar por el edificio de la Histadrut (principal sindicato) en Tel Aviv, gigantesco y deprimente, cuyo autor es Sharon. Ese estilo sirvió muy bien al propósito inicial socialista, pero Israel ya no es lo que era", asegura.

(EFE)