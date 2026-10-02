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Apagones desatan nuevas protestas en varios estados de Venezuela

Apagones desatan nuevas protestas en varios estados de Venezuela
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Apagones desatan nuevas protestas en varios estados de Venezuela

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Comunidades de varios estados de Venezuela volvieron a las calles para protestar por los prolongados cortes de electricidad. Los reclamos incluyen cacerolazos, marchas y cierres de importantes vías, mientras algunos habitantes denuncian interrupciones que se prolongan hasta por 12 horas.

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