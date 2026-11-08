Anna Bensi denuncia hostigamiento contra voces disidentes y advierte que "el cambio para Cuba viene"

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La influencer y activista cubana Anna Sofía Benitez Silvente, conocida en redes como Anna Bensi, denunció que agentes de la Seguridad del Estado mantuvieron sitiado durante todo el sábado el edificio donde reside en Alamar, como parte de un operativo dirigido a impedir su asistencia a una actividad cultural organizada por la Embajada de Estados Unidos.

Según relató en redes sociales, decenas de personas desfilaron frente a su vivienda haciéndose pasar por enfermeras, vendedores ambulantes y otros trabajadores, en una vigilancia que, según afirmó, buscaba restringir sus movimientos.

Bensi ironizó sobre el despliegue, señalando que no pudo asistir al evento, pero sí observar durante horas a quienes colaboraban con el operativo.

"No pude disfrutar del desfile en la Casa Cultural de la Embajada Norteamericana, pero tuve la oportunidad de ver desfilar todo el día a personas que se prestan para seguirle el juego a la Seguridad del Estado, pasando frente a mi edificio para vigilarme. Personas de todo tipo: enfermeras, vendedores de torticas, rosquitas, cloro… Bueno, con decirles que pasó un panadero y no traía ni un pan! Jejeje. Me reí muchísimo con eso", escribió.

Bensi expresó su impotencia por no haber podido apoyar en persona a los jóvenes citados, detenidos u hostigados de otras maneras por la policía política. Tampoco, según explicó, pudo hacerlo en las redes sociales, debido a la interrupción de las comunicaciones.



Además de ella y su madre, Caridad Silvente, permanecieron sitiados en sus viviendas Yoani Sánchez, Camila Acosta, Adelth Bonne, Boris González Arenas, Yunia Figueredo, Yamilka Laffita (Lara Crofs), Wilber Aguilar Bravo, Ángel Santiesteban, Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro, entre otros.



"Ya todos sabemos lo perversos y abusadores que pueden llegar a ser. Ya todos sabemos lo ridículo e ilegal que fue todo lo que hicieron ayer con cada una de las publicaciones que denunciaban las injusticias, según iba llegando la información", apuntó en el post.

La denuncia ocurre en medio de una nueva ola represiva contra activistas, periodistas independientes y creadores de contenido, marcada por detenciones, interrogatorios y vigilancia policial, que este fin de semana alcanzó a activistas religiosos y varios integrantes del proyecto audiovisual independiente Fuera de la Caja.

La influencer cristiana advirtió a la Seguridad del Estado que sus acciones no lograrán desunir a los activistas, y solo logrará exponer la "maldad" del aparato represivo del régimen cubano.



"Ustedes saben perfectamente que todos los que detuvieron y acosaron ayer son personas de bien. Ustedes saben perfectamente bien que no es delito pensar diferente y expresarlo. Ustedes saben perfectamente bien que aquí los únicos delincuentes son ustedes mismos. Ustedes saben perfectamente bien que su tiempo está llegando a su fin", sentenció.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan un patrón de acoso destinado a aislar a los sectores críticos y limitar su participación en actividades públicas.

Los hechos también reflejan la creciente intolerancia oficial hacia espacios de intercambio cultural vinculados a representaciones diplomáticas extranjeras, especialmente a la Embajada estadounidense en La Habana, una práctica que, según denuncias recientes, se ha repetido en varias ocasiones a lo largo del año.

Bensi culminó su post con un mensaje a sus seguidores: "Y a ustedes que me leen: El cambio para Cuba viene y Dios será el centro de ese proceso. ¡Ánimo! Vuelvo y repito: pongan sus ojos en Cristo y no en ningún hombre. Dios lo hará. Tengo fe", concluyó.