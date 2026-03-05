American Airlines obtiene aprobación para retomar vuelos a Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

American Airlines se convierte en la primera aerolínea estadounidense en reanudar vuelos comerciales hacia Venezuela desde 2019, tras la aprobación oficial del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), un hecho que marca un giro significativo en las relaciones aéreas entre ambos países.



La aprobación, emitida el 4 de marzo de 2026, autoriza a la compañía a operar rutas directas desde Miami hacia Caracas y Maracaibo, a través de Envoy, su filial regional. Esto ocurre después de que el gobierno de Estados Unidos levantara la prohibición de vuelos que estuvo vigente durante más de seis años.

La suspensión de vuelos en 2019 respondió a una orden de emergencia de la FAA que prohibía operaciones civiles estadounidenses en el espacio aéreo venezolano por motivos de seguridad. El veto comenzó a revertirse en enero de 2026, cuando el expresidente Donald Trump instruyó al DOT a reabrir el espacio aéreo tras conversaciones con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Posteriormente, una delegación de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) viajó a Caracas para evaluar los protocolos de seguridad aeroportuaria, un paso indispensable antes de permitir la reanudación de vuelos.

American Airlines posee una relación de más de 30 años con el mercado venezolano, donde operaba desde 1987 y fue por años la mayor aerolínea estadounidense en el país. Antes de suspender operaciones, mantenía rutas regulares entre Miami, Caracas y Maracaibo.

La compañía había expresado su intención de restablecer el servicio desde enero de 2026. “Estamos listos para renovar esa increíble relación”, afirmó entonces Nat Pieper, director comercial de la aerolínea.

El restablecimiento de vuelos representa una mejora significativa para los venezolanos en Estados Unidos, quienes por años dependieron de rutas alternativas a través de terceros países. También abre nuevas posibilidades para actividades comerciales, humanitarias y de reunificación familiar.

Sin embargo, pese a la aprobación del DOT, el Departamento de Estado mantiene a Venezuela como destino de “No Viajar” debido a riesgos de seguridad, lo que implica que la reactivación de operaciones se dará en un contexto todavía complejo.

Aunque American Airlines no ha anunciado la fecha exacta del primer vuelo, la autorización del gobierno estadounidense es válida por dos años.