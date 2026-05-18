Alex Saab regresa ante una corte federal en Miami tras deportación desde Venezuela

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El empresario colombo venezolano Alex Saab volvió este lunes a una corte federal del sur de Florida luego de haber sido deportado desde Venezuela en medio de nuevos acuerdos de cooperación entre Caracas y Washington.

La audiencia se realizó ante la jueza federal Marty Fulgueira Elfenbein en el tribunal federal de Miami, donde Saab fue presentado por cargos relacionados con presuntos esquemas de lavado de dinero y conspiración para mover recursos financieros a través del sistema bancario estadounidense.

La acusación federal presentada en la Corte del Distrito Sur de Florida sostiene que Alex Saab habría encabezado una estructura financiera destinada a lavar dinero y movilizar recursos ilícitos vinculados al programa venezolano de alimentos, CLAP.

Según fiscales estadounidenses, desde 2015 Saab y sus asociados presuntamente utilizaron contratos de importación de alimentos para obtener beneficios millonarios mediante empresas de fachada, facturación fraudulenta, sobornos y desvío de fondos públicos destinados a programas sociales en Venezuela.

Saab fue detenido originalmente en junio de 2020 en Cabo Verde durante una escala técnica de vuelo rumbo a Irán, posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021 luego de una larga disputa diplomática y judicial.

Fiscales estadounidenses lo señalaron como presunto operador financiero del gobierno venezolano y lo acusaron de participar en estructuras financieras utilizadas para ocultar y movilizar fondos vinculados a contratos con el oficialismo venezolano. En ese momento, el gobierno de Caracas denunció que Saab era un enviado diplomático y calificó el proceso judicial como una persecución política.

Durante la administración de Joe Biden, Saab fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas. Regresó a Venezuela, donde fue recibido públicamente por dirigentes oficialistas y nombrado ministro de Industria y Producción Nacional.

El escenario político cambió radicalmente tras el arresto de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El pasado fin de semana fue deportado a EEUU y entregado como “ciudadano colombiano” por la supuesta incursión en nuevos delito.