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Alex Saab regresa ante una corte federal en Miami tras deportación desde Venezuela

Alex Saab. Fotografía policial, condado de Broward, Florida.
Alex Saab. Fotografía policial, condado de Broward, Florida.

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  • Alex Saab comparece ante una corte federal de Miami para ser presentado por cargos de lavado de dinero, luego de ser deportado desde Venezuela por instrucción del régimen de ese país. El caso vuelve a centrar la atención por las implicaciones políticas, diplomáticas y financieras que ha tenido durante años entre Washington y Caracas.
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El empresario colombo venezolano Alex Saab volvió este lunes a una corte federal del sur de Florida luego de haber sido deportado desde Venezuela en medio de nuevos acuerdos de cooperación entre Caracas y Washington.

La audiencia se realizó ante la jueza federal Marty Fulgueira Elfenbein en el tribunal federal de Miami, donde Saab fue presentado por cargos relacionados con presuntos esquemas de lavado de dinero y conspiración para mover recursos financieros a través del sistema bancario estadounidense.

La acusación federal presentada en la Corte del Distrito Sur de Florida sostiene que Alex Saab habría encabezado una estructura financiera destinada a lavar dinero y movilizar recursos ilícitos vinculados al programa venezolano de alimentos, CLAP.

Según fiscales estadounidenses, desde 2015 Saab y sus asociados presuntamente utilizaron contratos de importación de alimentos para obtener beneficios millonarios mediante empresas de fachada, facturación fraudulenta, sobornos y desvío de fondos públicos destinados a programas sociales en Venezuela.

Alex Saab regresa a corte federal en Miami luego de su deportación desde Venezuela
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Alex Saab regresa a corte federal en Miami luego de su deportación desde Venezuela
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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Saab fue detenido originalmente en junio de 2020 en Cabo Verde durante una escala técnica de vuelo rumbo a Irán, posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021 luego de una larga disputa diplomática y judicial.

Fiscales estadounidenses lo señalaron como presunto operador financiero del gobierno venezolano y lo acusaron de participar en estructuras financieras utilizadas para ocultar y movilizar fondos vinculados a contratos con el oficialismo venezolano. En ese momento, el gobierno de Caracas denunció que Saab era un enviado diplomático y calificó el proceso judicial como una persecución política.

Durante la administración de Joe Biden, Saab fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas. Regresó a Venezuela, donde fue recibido públicamente por dirigentes oficialistas y nombrado ministro de Industria y Producción Nacional.

El escenario político cambió radicalmente tras el arresto de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El pasado fin de semana fue deportado a EEUU y entregado como “ciudadano colombiano” por la supuesta incursión en nuevos delito.

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