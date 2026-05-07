Activista Ángel Cuza trasladado al Vivac tras nuevas acusaciones por "tenencia ilegal de munición"

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El activista Ángel Cuza Alfonso fue trasladado el miércoles de la 7ª. unidad policial de Playa, donde estaba detenido, al Vivac, un conocido centro de detención y prisión preventiva situado cerca de Calabazar, en el municipio de Boyeros, La Habana.

Cuza Alfonso, que fue arrestado el 30 de abril, de forma violenta, en las afueras de su vivienda en Playa, denunció en una llamada telefónica que los agentes de la Seguridad del Estado que participaron en el operativo le plantaron falsa evidencia, para incriminarlo con el delito de Tenencia ilegal de arma de fuego y explosivos.

La exesposa de Cuza, Ana Castillo, declaró al medio Cubanet que el activista necesita “con urgencia” un abogado porque “le pusieron tres balas en la mochila”, cuando fue aprehendido.

“Este caso, supongo, porque no tengo toda la información a la mano, tiene que ver con el hecho de que esta bala que él tiene por temas religiosos y las otras que dice que le colocaron, tienen pólvora y la pólvora es una sustancia química explosiva”, explicó a Martí Noticias el abogado Raudiel Peña, miembro del equipo legal de Cubalex.

“Eso sumado a todo el componente político que hay alrededor de Ángel, puede servir para, por el artículo 278 del Código Penal, acusarlo por la portación de esas balas, porque, por lo que entiendo, el hecho de que esas balas tienen una sustancia química explosiva, que es pólvora en pequeñas cantidades. Lo cierto es que están, y él no está autorizado legalmente para llevar esa sustancia química explosiva. Entonces sí, le podrían formular una acusación”.

El opositor fue excarcelado en enero, luego de estar en prisión por seis meses, acusado del mismo delito, pero, según declaró a Cubanet, el proceso contra él se mantenía por la portación de una bala, que él usaba con fines religiosos.

En los cultos afrocubanos, una bala puede formar parte de un resguardo o amuleto para proteger a una persona contra brujerías, maleficios, enemigos y ataques físicos.

Cuza ya había denunciado, en agosto de 2025, la fabricación de cargos en su contra. En la grabación de una llamada realizada desde el Combinado del Este afirmó: “dicen [los instructores policiales] que se me ocuparon armas de fuego y explosivos, pero en ningún momento hubo ocupación de armas, solamente una bala de calibre 38”.

Según la legislación cubana, tener en su poder una sola bala o munición sin la debida autorización legal es sancionable, con dos a cinco años de privación de libertad, o penas más severas dependiendo de las circunstancias.