Activista Ángel Cuza Alfonso enfrenta nueva acusación por presunta tenencia de armas

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El activista y reportero independiente Ángel Cuza Alfonso enfrenta una nueva acusación por la presunta tenencia de armas y explosivos, según informó a Martí Noticias su expareja y madre de su hija, Ana Castillo.

La mujer explicó que la información sobre el nuevo cargo fue confirmada directamente por el instructor penal del caso durante una reunión entre ambos.

La denuncia sostiene que a Cuza Alfonso le imputan la posesión de tres municiones que supuestamente se encontraban en su mochila al momento de una requisa en la unidad policial de la Sexta. Castillo calificó la evidencia como plantada.

“Cuando a él le llevan pal calabozo, lo sacan y viene la policía... con la mochila. Supuestamente para hacerle una requisa. Ellos se pusieron a buscar exhaustivamente y sacaron un papel... ahí habían dos balas.

Entonces, en un bolsillo de afuera, ellos encontraron otra. Municiones de pistola, casquillos de balas de pistola. La policía lo acusa de tenencia ilegal de armas y explosivos. Es una causa nueva, no tiene nada que ver con la anterior”, detalló Castillo.

Cuza Alfonso fue trasladado este lunes a la prisión de máximo rigor Combinado del Este. Previamente, el opositor permaneció en el centro de clasificación conocido como el VIVAC y en la cárcel de Valle Grande tras su detención el pasado 30 de abril.

El arresto ocurrió en el municipio capitalino de Playa. Según el testimonio de Castillo, la detención fue ejecutada por individuos vestidos de civil frente a la vivienda del activista.

“Ángel estaba hablando con la niña ahí afuera de la casa. De un momento a otro apareció un carro particular gris. Lo montaron en el vehículo. Le dieron golpes, lo cogieron por el cuello, le rompieron los espejuelos y se lo llevaron”, describió la testigo. El hecho ocurrió en vísperas de las celebraciones del 1 de mayo.

Ángel Cuza Alfonso ha enfrentado procesos penales con anterioridad. En enero de este año fue excarcelado tras pasar seis meses en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa.

En aquel proceso también se le imputaron cargos por posesión de armas y explosivos, pero las acusaciones fueron suspendidas tras el pago de una multa. Castillo precisó que dicho caso se cerró sin juicio ni registros pendientes.

Anteriormente, en 2021, el activista cumplió ocho meses de privación de libertad. Fue uno de los ocho detenidos durante la protesta de la calle Obispo, ocurrida en La Habana Vieja.