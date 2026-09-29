Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Deportes

Abundante sangre cubana en la postemporada de Grandes Ligas

Yandy Díaz encabeza el trío de jugadores de sangre cubana en los Rays de Tampa Bay.
Yandy Díaz encabeza el trío de jugadores de sangre cubana en los Rays de Tampa Bay.

Sumario

  • Trece peloteros de sangre cubana jugarán los playoffs de la MLB, tras una temporada regular en la que dejaron una fuerte huella.
  • De los 12 equipos clasificados, solo cuatro no tienen jugadores nacidos en Cuba o cubanoamericanos; Tampa Bay es el que más representación cubana reúne, con tres.
Getting your Trinity Audio player ready...

Luego de dejar una profunda huella en la temporada regular que terminó el domingo, 13 peloteros de sangre cubana estarán en los playoffs que comienzan este martes.

De los 12 equipos clasificados a la postemporada, sólo cuatro no tienen jugadores nacidos en la Mayor de Las Antillas o cubanoamericanos.

Los Rays de Tampa Bay son los que mayor representación cubana tienen en sus filas, con los villaclareños Yandy Díaz y Víctor Mesa Jr. y el cubanoamericano Nick Fortes.

Los Astros de Houston, los Yankees de Nueva York y los Bravos de Atlanta tienen dos cada uno.

Los Astros, encabezados por el tunero Yordán Alvarez, incluyeron en su nómina para los playoffs al infielder novato habanero Raynel Delgado.

Los Yankees cuentan con los cubanoamericanos George Lombard Jr. y Carlos Rodón, ambs nacidos en Miami.

Y los Bravos tienen en el bullpen al cerrador pinero Raisel Iglesias y al villaclareño Víctor Mederos.

Los otros equipos en los playoffs con representación cubana son los Medias Rojas de Boston, los Dodgers de Los Angeles, los Medias Blancas de Chicago y los Padres de San Diego.

Boston tiene al lanzallamas holguinero Aroldis Chapman, encargado de cerrar los partidos, mientras que los campeones Dodgers cuentan con el pinareño Andy Pagés en la pradera central.

Los Medias Blancas son liderados en el ataque por el habanero Miguel Vargas, mientras que su coterráneo Adrián Morejón es una pieza fundamental en el relevo de los Padres.

Los únicos equipos sin cubanos son los Cachorros de Chicago, los Filis de Filadelfia, los Cerveceros de Milwaukee y los Guardianes de Cleveland.

Los Cerveceros y los Guardianes, exentos de jugar en la primera ronda, no han anunciado aún sus respectivos rosters para las series divisionales, por lo que se desconoce si Cleveland incluiría en sus filas al villaclareño Franco Alemán.

  • 16x9 Image

    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

This item is part of

Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG