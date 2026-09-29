Abundante sangre cubana en la postemporada de Grandes Ligas

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Luego de dejar una profunda huella en la temporada regular que terminó el domingo, 13 peloteros de sangre cubana estarán en los playoffs que comienzan este martes.

De los 12 equipos clasificados a la postemporada, sólo cuatro no tienen jugadores nacidos en la Mayor de Las Antillas o cubanoamericanos.

Los Rays de Tampa Bay son los que mayor representación cubana tienen en sus filas, con los villaclareños Yandy Díaz y Víctor Mesa Jr. y el cubanoamericano Nick Fortes.

Los Astros de Houston, los Yankees de Nueva York y los Bravos de Atlanta tienen dos cada uno.

Los Astros, encabezados por el tunero Yordán Alvarez, incluyeron en su nómina para los playoffs al infielder novato habanero Raynel Delgado.

Los Yankees cuentan con los cubanoamericanos George Lombard Jr. y Carlos Rodón, ambs nacidos en Miami.

Y los Bravos tienen en el bullpen al cerrador pinero Raisel Iglesias y al villaclareño Víctor Mederos.

Los otros equipos en los playoffs con representación cubana son los Medias Rojas de Boston, los Dodgers de Los Angeles, los Medias Blancas de Chicago y los Padres de San Diego.

Boston tiene al lanzallamas holguinero Aroldis Chapman, encargado de cerrar los partidos, mientras que los campeones Dodgers cuentan con el pinareño Andy Pagés en la pradera central.

Los Medias Blancas son liderados en el ataque por el habanero Miguel Vargas, mientras que su coterráneo Adrián Morejón es una pieza fundamental en el relevo de los Padres.

Los únicos equipos sin cubanos son los Cachorros de Chicago, los Filis de Filadelfia, los Cerveceros de Milwaukee y los Guardianes de Cleveland.

Los Cerveceros y los Guardianes, exentos de jugar en la primera ronda, no han anunciado aún sus respectivos rosters para las series divisionales, por lo que se desconoce si Cleveland incluiría en sus filas al villaclareño Franco Alemán.