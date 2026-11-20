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El presidente Donald Trump anunció este jueves que concedió un indulto póstumo al legendario ex pelotero Pete Rose, el líder en hits de todos los tiempos en las Grandes Ligas.

“Acabo de conceder un indulto completo y total al difunto y gran Pete Rose, una verdadera SUPERESTRELLA Y LEYENDA del béisbol, cuyo récord de 4.256 hits en una temporada jamás será superado”, escribió Trump en su red Truth Social.

“Además, Pete jugó 3,562 juegos en su carrera (¡El más alto de la historia!), impulsó 1,314 carreras, conectó 160 jonrones, tuvo un promedio de bateo de .303, fue 17 veces All-Star, 3 veces campeón de la Serie Mundial, MVP de la Liga Nacional, MVP de la Serie Mundial, Novato del Año de la Liga Nacional, 2 veces ganador del Guante de Oro, del Bate de Plata, del Premio Roberto Clemente, 3 veces campeón de bateo de la Liga Nacional y, al igual que el gran Roger Clemens, quien ganó 354 juegos, fue tratado terriblemente por las Grandes Ligas al no permitirle ingresar al Salón de la Fama del Béisbol. ¡Supongo que es política!”, añadió el mandatario estadounidense.

Rose fue inhabilitado del béisbol en 1989 por el entonces comisionado Bart Giamatti, luego de que una investigación realizada por el abogado John Dowd concluyera que había apostado en partidos de pelota mientras jugaba y dirigía a los Rojos de Cincinnati entre 1985 y 1987, algo que el legendario deportista negó por dos décadas, antes de admitirlo finalmente en su autobiografía "Mi prisión sin barrotes", publicada en 2004.

Originalmente, Giamatti le propuso un castigo por siete años, tras los cuales sería reinstalado para aparecer en las boletas de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) para su consideración al Salón de la Fama de Cooperstown.

Pero ante su negativa a aceptar las acusaciones, el comisionado optó por castigarlo a perpetuidad.

Desde entonces, muchas voces se levantaron para abogar por un perdón para el que quizás haya sido el pelotero que con mayor pasión se entregó al juego de béisbol.

Antes de Trump, el entonces presidente Bill Clinton también pidió en 1999 levantar el castigo al Rey del Hit, fallecido en septiembre de 2024.

En mayo del año pasado, el actual comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, se reunió con el presidente de los Estados Unidos, tras lo cual, abrió una ventana para que Rose pudiera ser considerado para el Salón de la Fama.

"Obviamente, una persona que ya no está con nosotros no puede representar una amenaza para la integridad del juego. Además, es difícil imaginar una sanción más disuasoria que una que dure toda la vida sin posibilidad de prórroga. Por lo tanto, he concluido que la inhabilitación permanente finaliza con el fallecimiento del individuo sancionado, y el señor Rose será excluido de la lista de inhabilitados permanentemente", escribió en su momento Manfred.

El comisionado declaró que las personas incluidas en la lista de inelegibles permanentes de MLB recuperarían su estatus al morir, un fallo que abarcó a 17 personas, incluido Joe "Shoeless" Jackson y los otros siete peloteros suspendidos tras el escándalo de los Medias Blancas de Chicago en la Serie Mundial de 1919.

Indulto presidencial

Lo que no queda claro es qué significa este indulto póstumo decretado por Trump.

Si se refiere a la suspensión por las apuestas en el béisbol, podría ser simplemente un impulso más para que sea considerado para ingresar al Templo de los Inmortales en Cooperstown.

Pero también podría estar relacionado con los cargos de evasión fiscal, de los cuales Rose se declaró culpable en 1990 y condenado a cinco meses de cárcel.

La sanción conllevó también el pago de una multa de 50 mil dólares y mil horas de servicio comunitario como ayudante de profesor de educación física con jóvenes de barrios marginales de Cincinnati, como parte de un período de libertad condicional de un año.

Rose ingresó el 10 de agosto de 1990 en la Penitenciaría Federal de Marion Camp, en Illinois, donde fue puesto en libertad el 7 de enero de 1991.

Entonces, si cumplió toda la pena de cárcel que se le impuso, no habría nada por qué indultarlo.

¿BBWAA o Comité de Veteranos?

Pete Rose va a entrar al Salón de la Fama. Pueden apostarlo. La pregunta es si lo hará por el voto de los miembros de la BBWAA o por el Comité de Veteranos.

La ex estrella de la Gran Maquinaria Roja nunca estuvo en las boletas de los electores, pues todo el proceso de investigación que terminó en su suspensión transcurrió durante el período de cinco años que debe esperar cada candidato para aparecer en las papeletas de la BBWAA, tras su retiro como jugador.

Una regla adoptada en 1991 por la junta directiva del Salón de la Fama impidió que quienes figuraban en la lista de inelegibles permanentes de la MLB fueran considerados para la elección, lo que dejó a Rose fuera de las boletas a partir de 1992, cuando le hubiera correspondido debutar en la lista.

Y aunque en mayo de 2025, la MLB retiró a 17 jugadores fallecidos de la lista de inelegibles permanentes, los estatutos de la BBWAA establecen un plazo de elegibilidad tras su retiro que ya venció hace años para Rose.

Su consideración futura debería pasar por el Comité de Veteranos, aunque ya que en este caso se han hecho tantas excepciones recientes, no sería de extrañar ver el nombre de Pete Rose en la boleta de la BBWAA del 2028.