Dr. Eduardo Cardet: el presente y el futuro de Cuba depende de nosotros

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El Doctor Eduardo Cardet, Coordinador en Cuba del Movimiento Cristiano Liberación, ha visitado brevemente el exilio cubano en Miami, y tuve la oportunidad de entrevistarlo sobre temas fundamentales como la visión de futuro del pueblo cubano, la gestión del Movimiento Cristiano Liberación sobre las oportunidades que presenta el descontento popular en la Isla, la situación del sistema de salud y el camino hacia la libertad de la nación cubana.

La realidad que viven los cubanos y su visión de futuro.

¿Tiene el pueblo cubano alguna visión de futuro o simplemente es sobrevivir?

“Es un grito de auxilio, una necesidad urgente de que se respalde al pueblo cubano en esa crisis tan profunda en la que se sobrevive y que no deja espacio, la mayoría de las veces para poder coordinar acciones concretas como mucha gente quiere.”





La gestión del Movimiento Cristiano Liberación junto al pueblo cubano

El MCL fue la Punta de Lanza del Proyecto Varela. ¿Hasta que punto la gestión del MCL puede incidir dentro de ese espacio que se está abriendo dentro de la desgracia que se vive en Cuba? ¿Cuáles son esos espacios que se abren?

“Nosotros continuamos en esa labor. Acompañamos al pueblo porque somos parte de él, nos sentimos parte fundamental de ese pueblo, y todo nuestro esfuerzo está dirigido a que el cubano recupere la capacidad de defender sus derechos, de reclamarlos, de exigirlos [..] Hemos comprendido que el presente y el futuro de Cuba depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, de lo que podamos hacer fundamentalmente porque es de nuestro interés […] eso no quiere decir que despreciemos la ayuda de las personas que así lo hagan, pero comprendemos y estamos bien claros en eso, el futuro de Cuba, nuestra realidad depende fundamentalmente de lo que logremos hacer nosotros. Y allí está la clave: que tenemos que sabre estructurar nuestro proyecto de cambio conforme a nuestras necesidades y a nuestros objetivos ”.





El estado del sistema de salud en Cuba

¿Cuál es el estado de ese famoso sistema de salud en Cuba?





“El régimen cubano esgrimió banderas, y entre ellas está el sistema de salud, ellos hicieron un esfuerzo propagandístico muy muy grande, y para ello se apoyaron sobre todo con todos los aliados, los cómplices. Desgraciadamente el sistema de salud cubano nunca fue ese logro que mucha gente propagandizaba. Ahora en los últimos años la caída ha sido estrepitosa. El sistema de salud es uno de los más afectados, el deterioro es generalizado, y esto repercute en una dimensión bastante preocupante. En primer lugar los pacientes que necesitan el cuidado de salud no lo pueden recibir, y del otro lado están los profesionales de la salud que no pueden ofrecer servicios de calidad porque les es imposible […] Los registros del régimen no recogen la verdad de lo que pasa en Cuba. Actualmente hay una reemergencia de múltiples enfermedades de todo tipo. Enfermedades que en gran parte del mundo están erradicadas o están bien controladas, y dentro de nuestro país desgraciadamente no”.

La importancia de la solidaridad con el pueblo cubano

“El pueblo cubano necesita acompañamiento, mucha solidaridad. Hay que entender la realidad del cubano. A veces, mucha gente desde afuera no entiende el estado de calamidad en que sobrevive el cubano. Desgraciadamente, sobre todo las madres, los ancianos, los niños, están sometidos a unas condiciones extremadamente difíciles, y juzgar desde la distancia, parece sencillo pero no lo es”.

Una reserva infinita de personas para el cambio

“El pueblo cubano tiene una reserva infinita de personas de una calidad extraordinaria, y creo que sí que en su inmensa mayoría anhela y necesita el cambio. Una vez que las condiciones en nuestra patria sean distintas, Cuba va a resurgir. No nos podemos desalentar, y como te decía ahorita, tenemos que situar nuestros anhelos y espectativas en el lugar adecuado que es en nosotros mismos, no perder la confianza en nosotros, que sí somos capaces con nuestro esfuerzo de lograr que Cuba cambie”.



