Autoridades y comunidad venezolana en el sur de Florida respaldan regreso de María Corina Machado a Venezuela

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El regreso de la dirigente opositora María Corina Machado a Venezuela generó reacciones de respaldo entre autoridades electas y representantes de la comunidad venezolana en el sur de Florida, quienes consideran que su presencia en el país podría acelerar los acontecimientos políticos y contribuir al avance de una transición democrática.

En Doral, ciudad del condado Miami-Dade con una importante población de origen venezolano, la alcaldesa Christi Fraga y los concejales Rafael Pineyro, Nicole Reinoso y Maureen Porras expresaron a Martí Noticias sus expectativas sobre el retorno de Machado.

Fraga manifestó su esperanza de que este acontecimiento contribuya a recuperar las libertades democráticas en Venezuela, después de años de crisis política.

“Esperamos que esto sea una renovación de la esperanza para restaurar la democracia y la libertad de un país que ha estado luchando por 25 años”, afirmó la alcaldesa.

Para Fraga, la determinación de Machado constituye un ejemplo para quienes han acompañado la lucha por un cambio político.

“Ver a María Corina regresar es un paso correcto hacia esa democracia y esa restauración de la libertad de Venezuela”, agregó.

El concejal Rafael Pineyro destacó el liderazgo de Machado y aseguró que su regreso representa una oportunidad para impulsar los próximos pasos del proceso político venezolano.

“Me complace saber que ya está en su país, como debe estar, y sin duda alguna la vamos a apoyar en el proceso que ahora viene”, declaró.

Pineyro también hizo referencia a las gestiones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en favor de una transición política en Venezuela.

“Yo pienso que la llegada de María Corina es ese sello que faltaba”, sostuvo el concejal, quien expresó su respaldo a los esfuerzos para concretar una transición democrática.

Por su parte, la concejal Nicole Reinoso manifestó satisfacción por el retorno de la dirigente opositora y destacó el significado personal y político de su presencia en Venezuela.

“Me da mucha felicidad por ella porque seguro que ha sentido una emoción de impotencia al no poder estar presente en todos los cambios que están pasando en su país”, señaló.

Reinoso consideró que este acontecimiento representa un avance para los venezolanos que aspiran a recuperar sus libertades y alcanzar un proceso político justo.

La concejal Maureen Porras destacó la importancia de que Machado participe directamente en las discusiones sobre el futuro político del país.

“El involucramiento de María Corina Machado va a marcar una diferencia muy grande en lo que estamos viendo ahorita”, afirmó.

Venezolanos en Miami expresan respaldo a Machado

Las reacciones también se extendieron a representantes de la comunidad venezolana en el sur de Florida, quienes interpretan el regreso de la Premio Nobel de la Paz como un nuevo paso en los esfuerzos por recuperar las instituciones democráticas.

Fernanda Gomes, venezolana residente en Miami, expresó su satisfacción por la presencia de Machado en territorio venezolano.

“Estoy feliz, feliz de que por fin pudo llegar a nuestro país. Estamos muy bien representados”, declaró a Martí Noticias.

Gustavo Garragorri, presidente del Venezuelan American Republican Club, también celebró el regreso, que calificó como sorpresivo.

“Es nuestra gran líder y la que yo creo que va a llevar adelante el proceso democrático en Venezuela”, afirmó.

Garragorri se mostró convencido de que el país avanza hacia una nueva etapa política y expresó sus expectativas sobre la celebración de elecciones.

“Estoy convencido de que vamos por el camino correcto, que las elecciones van a venir pronto”, sostuvo.

Luis Almagro: “Los líderes pertenecen a su gente”

El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también se pronunció sobre el regreso de Machado y destacó la importancia de su presencia en Venezuela para el futuro democrático del país.

“Los líderes pertenecen a su gente. María Corina Machado está donde siempre debió estar, abrazada por su pueblo, en medio de su pueblo”, declaró a Martí Noticias.

Almagro sostuvo que la presencia de la dirigente opositora contribuye a despejar las incertidumbres sobre el futuro político venezolano.

“Su presencia hace la democracia posible y necesaria, porque ya deja de haber margen para ambigüedades y diálogos vacíos”, afirmó.

El exsecretario general de la OEA también cuestionó los mecanismos que, a su juicio, han permitido la permanencia de gobiernos autoritarios en el poder.

“El propósito de sostener dictadores en el poder deja de tener sentido”, expresó.

Almagro hizo referencia a las necesidades de la población venezolana, entre ellas la recuperación económica, el respeto a los derechos fundamentales y la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes.

“Que todos sea para bien y que la democracia retorne junto a María Corina”, concluyó.

Machado reaparece en Barquisimeto tras casi diez meses fuera de Venezuela

El regreso de María Corina Machado ocurrió este domingo 25 de octubre, después de casi diez meses fuera de Venezuela.

La dirigente opositora reapareció públicamente en Barquisimeto, capital del estado Lara, en el centro-occidente del país.

Su retorno ha despertado expectativas entre sectores de la comunidad venezolana en Estados Unidos, particularmente en el sur de Florida, donde no se descartan nuevas expresiones de respaldo durante los próximos días, en medio de los esfuerzos por impulsar una transición democrática en Venezuela.