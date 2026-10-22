EEUU restringe visado a individuos de Colombia y Bolivia acusados de atentar contra la democracia

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Estados Unidos anunció este jueves nuevas restricciones de visado contra individuos de Colombia y Bolivia, en una ampliación de su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio, informó el secretario de Estado, Marco Rubio.

En sendos comunicados el Departamento de Estado indicó que está imponiendo restricciones de visa a 21 individuos en Colombia y 40 en Bolivia, bajo la política anunciada el pasado 28 de septiembre y amparada en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esta política está dirigida a extranjeros que, según Washington, socavan gobiernos elegidos democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico, independientemente de su afiliación política.

Rubio explica que estas medidas promueven los compromisos asumidos por los socios en la Cumbre de Doral, celebrada en marzo, y en la declaración de los líderes del 22 de septiembre, denominada "Escudo de las Américas".



En el caso de Colombia, las restricciones fueron impuestas a estos siete funcionarios: Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol y cercano colaborador del expresidente Gustavo Petro; Yahir Fernando Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo; Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo y exrepresentante a la Cámara; Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa a la Cámara; Julio Elías Chagüi Flórez, exsenador; Liliana Esther Bitar Castilla, exsenadora; y José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.



Respecto a Bolivia, las restricciones abarcan a 40 individuos, entre los que se incluyen legisladores, fiscales, antiguos funcionarios de seguridad, miembros de la Policía y del sistema judicial.



Entre los señalados figuran Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez, diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional; Juan Lanchipa Ponce, exfiscal general; Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental de Beni; Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz; Diego Alejandro Barboza Zeballos, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras; y Aldo Ismael Quezada Cerruti, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.



La lista publicada también incluye a Fernando Ronald Velasco Soliz, exjefe de seguridad aeroportuaria de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en el aeropuerto internacional de Viru Viru; Freddy Bismarck Pereira Molina, comandante departamental de la Policía de Tarija y exdirector general de la FELCN; Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar; Katherine Calderón Valle; José Ayaviri Siles; Armando Rojas Toledo; Rony Suárez Milliet; y Julio Nelson Alba Flores.