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EEUU restringe visado a individuos de Colombia y Bolivia acusados de atentar contra la democracia

Vista general de un letrero del Departamento de Estado en el exterior del edificio del Departamento de Estado en Washington D. C., Estados Unidos. REUTERS/Annabelle Gordon
Vista general de un letrero del Departamento de Estado en el exterior del edificio del Departamento de Estado en Washington D. C., Estados Unidos. REUTERS/Annabelle Gordon
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Estados Unidos anunció este jueves nuevas restricciones de visado contra individuos de Colombia y Bolivia, en una ampliación de su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio, informó el secretario de Estado, Marco Rubio.

En sendos comunicados el Departamento de Estado indicó que está imponiendo restricciones de visa a 21 individuos en Colombia y 40 en Bolivia, bajo la política anunciada el pasado 28 de septiembre y amparada en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esta política está dirigida a extranjeros que, según Washington, socavan gobiernos elegidos democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico, independientemente de su afiliación política.

Rubio explica que estas medidas promueven los compromisos asumidos por los socios en la Cumbre de Doral, celebrada en marzo, y en la declaración de los líderes del 22 de septiembre, denominada "Escudo de las Américas".

En el caso de Colombia, las restricciones fueron impuestas a estos siete funcionarios: Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol y cercano colaborador del expresidente Gustavo Petro; Yahir Fernando Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo; Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo y exrepresentante a la Cámara; Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa a la Cámara; Julio Elías Chagüi Flórez, exsenador; Liliana Esther Bitar Castilla, exsenadora; y José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.

Respecto a Bolivia, las restricciones abarcan a 40 individuos, entre los que se incluyen legisladores, fiscales, antiguos funcionarios de seguridad, miembros de la Policía y del sistema judicial.

Entre los señalados figuran Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez, diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional; Juan Lanchipa Ponce, exfiscal general; Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental de Beni; Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz; Diego Alejandro Barboza Zeballos, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras; y Aldo Ismael Quezada Cerruti, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

La lista publicada también incluye a Fernando Ronald Velasco Soliz, exjefe de seguridad aeroportuaria de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en el aeropuerto internacional de Viru Viru; Freddy Bismarck Pereira Molina, comandante departamental de la Policía de Tarija y exdirector general de la FELCN; Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar; Katherine Calderón Valle; José Ayaviri Siles; Armando Rojas Toledo; Rony Suárez Milliet; y Julio Nelson Alba Flores.

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