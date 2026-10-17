Trump suspende por “interés nacional” las nuevas sanciones a Rusia

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El presidente Donald Trump firmó este viernes una orden ejecutiva que suspende de forma temporal la aplicación de la mayor parte del paquete de sanciones contra Rusia, el cual había sido aprobado por el Congreso con un amplio respaldo bipartidista y promulgado por el propio mandatario el mes pasado..

La medida, adoptada a menos de 48 horas de que las disposiciones entraran en vigor, invoca una cláusula legal que faculta al presidente a congelar las sanciones si certifica ante el Congreso que dicha pausa responde al “interés nacional” de Estados Unidos.

La ley, bautizada en honor al fallecido senador republicano Lindsey Graham, contemplaba sanciones contra altos funcionarios y entidades vinculadas al Gobierno ruso, restricciones financieras y comerciales, medidas contra la denominada “flota fantasma” y aranceles de hasta el 100 % sobre los cinco mayores compradores de petróleo y gas rusos, además de aranceles de hasta el 500 % sobre productos rusos. La orden ejecutiva deja en suspenso estas disposiciones “hasta nuevo aviso”, mientras el Gobierno se reserva la facultad de reactivarlas.⁠

Al ser preguntado sobre la responsabilidad de Rusia en el inicio de la guerra, el presidente estadounidense eludió una respuesta directa y señaló que dará más detalles en el futuro.“No me importa nada excepto una cosa: quiero que esa guerra termine”, afirmó, reiterando su enfoque prioritario en detener el conflicto armado.

La suspensión llega una semana después de que la Casa Blanca autorizara la importación de diésel ruso para aliviar los precios de la energía, un acuerdo que el propio Trump había anunciado con el presidente Vladímir Putin.

Fuentes oficiales y reportes indican que la orden del viernes busca evitar un impacto inmediato en los mercados energéticos y en los precios internos estadounidenses, aunque la Casa Blanca no detalló públicamente el fundamento completo de la certificación de “interés nacional”.⁠

El Kremlin calificó la decisión de “momento histórico”. El enviado presidencial Kiril Dmítriev destacó que, en lugar de sanciones y confrontación, se apuesta por “la cooperación mutuamente beneficiosa”.

La medida coincide con una intensificación de los ataques rusos contra la infraestructura energética y zonas residenciales de Ucrania. En las últimas horas, bombardeos masivos dejaron a más de un millón de personas sin electricidad y provocaron múltiples muertes.

El presidente Volodímir Zelenski lamentó la decisión de Washington:

“En un momento en que los rusos han llevado a cabo un ataque tan masivo contra nuestro sector energético, lamentablemente se tomó la decisión en Estados Unidos de ignorar por completo la Ley Lindsey Graham, que se suponía que debía ejercer una presión verdaderamente efectiva sobre Rusia para poner fin a esta guerra. Un apagón de sanciones estadounidenses, la relajación de la presión sobre el agresor y recompensas financieras para Putin solo lo animan a seguir atacando”.

Zelenski también advirtió que teme que se sigan levantando más sanciones y que el acuerdo del diésel sea solo “el primer paso”.



Según un alto funcionario de la OTAN citado por Bloomberg, septiembre fue especialmente costoso para Rusia: más de 50.000 bajas militares, de las cuales unas 28.000 serían soldados muertos. En el mismo periodo, Ucrania registró alrededor de 5.000 bajas entre sus tropas.

Por su parte, la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU confirmó que los ataques rusos en septiembre mataron al menos a 328 civiles ucranianos y dejaron más de 2.100 heridos, el septiembre más letal desde el inicio de la invasión a gran escala y un 85 % superior al del mismo mes de 2025.⁠Ukraine.un



La orden de Trump mantiene en vigor sanciones anteriores impuestas por otros decretos y ordena a funcionarios de la administración monitorear las compras de energía rusa y posibles evasiones de sanciones.