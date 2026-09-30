Estados Unidos sanciona a personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa

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Estados Unidos anunció este martes sanciones contra 21 personas y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, y una red de colaboradores a los que el Departamento del Tesoro atribuye facilitar el narcotráfico, el lavado de dinero y la protección política de la organización en Baja California.

La acción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro apunta a dirigentes de la facción Los Mayos, operadores en Tijuana y Mexicali y personas acusadas de utilizar empresas y cargos públicos para favorecer las actividades del cártel.

“La medida de hoy subraya que ningún capo de un cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier actor de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”.

Según el Tesoro, Zambada Sicairos asumió el liderazgo de Los Mayos después de la detención de su padre, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, en julio de 2024. El organismo sostiene que dirige actividades de narcotráfico, asesinato, extorsión, corrupción y secuestro.

Zambada Sicairos, nacido en Anaheim, California, en 1982 y con nacionalidad mexicana y estadounidense, fue acusado formalmente de narcotráfico y lavado de dinero por un gran jurado federal del Distrito Sur de California en julio de 2014. De acuerdo con el comunicado, permanece prófugo en México.

Entre los sancionados figuran colaboradores de su círculo cercano, como Hildegardo Gastelum García, a quien Washington describe como uno de sus asesores de confianza y como financiador de la facción mediante un negocio hotelero, y los hermanos Jorge Luis y Francisco Javier Mendoza Uriarte, a quienes atribuye funciones de seguridad y apoyo operativo.

Señalamientos de corrupción en Baja California

Las sanciones también incluyen a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California; a su hermano Luis Alfonso Torres Torres, y al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali Pedro Ariel Mendivil García.

El Tesoro acusa a Carlos Torres de emplear su influencia política para facilitar las operaciones del cártel y protegerlo de la intervención gubernamental y policial en Baja California, mediante una alianza con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, identificado como comandante de Los Rusos, una subfacción de Los Mayos que controla la plaza de Mexicali. El Departamento de Estado le revocó la visa estadounidense en mayo de 2025.

Según el organismo, Mendivil recibió sobornos de El Ruso a cambio de facilitar el control del cártel sobre la policía municipal. El comunicado señala que Carlos Torres también habría recibido pagos mensuales de Mendivil y atribuye a Luis Torres la recepción y el lavado de esos fondos mediante empresas y campañas políticas.

El Departamento del Tesoro presentó las designaciones como un intento de desarticular el control de Los Mayos sobre las plazas fronterizas de Baja California y las redes de liderazgo, lavado y corrupción que sostienen al cártel.

En Tijuana, la OFAC redesignó a los hermanos Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, y René Arzate García, alias “La Rana”, previamente sancionados el 9 de agosto de 2023. Las nuevas medidas también alcanzan a lugartenientes y facilitadores financieros, incluida Ilia Elizabeth Felix Rivera y su empresa Galerías Centro Cambiario, conocida como “Magic Casa de Cambio”, señalada por el Tesoro como un mecanismo para lavar ganancias del narcotráfico.

El Departamento de Estado mantiene recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de cada uno de los hermanos Arzate y de El Ruso.

Como consecuencia de las sanciones, quedan bloqueados los bienes de los designados que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. La medida también alcanza a entidades que pertenezcan, en un 50% o más, a una o varias personas bloqueadas. Salvo autorización o exención, se prohíben las transacciones sujetas a jurisdicción estadounidense que involucren esos bienes.