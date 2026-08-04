Fallece el empresario cubano Alfonso Fanjul, el "Rey del Azúcar"

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El empresario cubano Alfonso Fanjul, conocido como "El Rey del Azúcar", falleció este lunes 3 de agosto, en un hospital de Cleveland, Ohio. Tenía 89 años y la familia no ha detallado las causas de su muerte.

Nacido en 1937 en La Habana, Fanjul pertenecía a una de las principales dinastías azucareras de Cuba, hasta que en 1959, tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro, sus propiedades fueron expropiadas y la familia fue obligada a salir al exilio.

Llegados inicialmente a Nueva York, los Fanjul arrancaron desde cero la reconstrucción del negocio familiar y terminaron redefiniendo la industria azucarera en la Florida.

En 1960 inauguraron su primer central azucarero en Pahokee. Fue el disparo inicial de una carrera que terminó convertido en un conglomerado que se expandió más allá de la Florida.

Como parte del proceso de expansión, Alfonso y su hermano fundaron la Florida Crystal Corporation, uno de los principales productores de azúcar de Estados Unidos.

Posteriormente, nació el American Sugar Refining Group, que convirtió a la familia Fanjul en dueña del mayor refinador de azúcar del mundo.

Las operaciones de la familia se extendieron a República Dominicana, Canadá, México y Europa, convirtiendo el apellido Fanjul en sinónimo de azúcar.

Según la revista financiera Forbes, el patrimonio de los Fanjul se calcula en más de cuatro mil millones de dólares, que lo convierten en una de las familias más ricas, poderosas e influyentes del exilio cubano.