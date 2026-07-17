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Clamor de una adolescente de Bayamo por sus padres: "Llevan un año y ocho meses presos, sin juicio"

Los activistas cubanos encarcelados Yaquelín García Jaén y Ariel Arzuaga Peña. (Fotos: Facebook)
Los activistas cubanos encarcelados Yaquelín García Jaén y Ariel Arzuaga Peña. (Fotos: Facebook)
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Esther Arzuaga García tenía 15 años cuando sus padres fueron encarcelados en noviembre de 2024 por pensar diferente a la ideología imperante en Cuba. Su madre, Jaqueline García Jaén, y su padre, Ariel Arzuaga Peña, permanecen encarcelados, sin juicio desde esa fecha.

Ahora las autoridades carcelarias se han ensañado con Ariel Arzuaga enviándolo a la Prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, una prisión de máxima severidad lejana de su lugar de residencia en Bayamo.

La adolescente de 17 años rompió el silencio sobre la situación de su padre pues teme por su vida después de ir a visitarlo y comprobar en las condiciones adversas que lo tienen, rodeado de criminales de alta peligrosidad y negándole la asistencia médica.

Su testimonio completo ha sido recogido en el programa Barrio Adentro transmitido por las ondas radiales de Radio Martí y las plataformas digitales de Martí Noticias.

"A mi padre lo trasladaron hace dos meses para la prisión Boniato en Santiago de Cuba, donde es apaleado por los presos y por los guardias, por sólo reclamar atención médica. Lo único que pidió él fue atención médica, porque él es una persona mayor de edad, tiene 63 años y padece de muchas enfermedades, y pidió atención médica y lo que le respondieron fue con maltrato y con agresión", dijo la joven.

"Mi papá está preso desde el 26 de noviembre de 2024 por ir a reclamar por mi madre, que está presa desde el día 8 de noviembre, y al ir al tribunal a reclamar por mi mamá, la respuesta fue montarlo en una patrulla y encarcelarlo también", relató.

Ambos "llevan un año y ocho meses sin hacerle juicio", dijo la entrevistada en el programa Barrio Adentro, donde puedan conocer de primera mano la petición de esta adolescente cubana que busca que el mundo escuche su clamor.

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by Martí Noticias | Martinoticias.com

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    Janisset Rivero

    Periodista y escritora nacida en Camagüey. Licenciada en Comunicaciones y Publicidad por el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones en Caracas y máster en Literatura Hispanoamericana por la FIU. Fundadora del Directorio Democrático Cubano y asesora del Centro por una Cuba Libre. En la actualidad se desempeña como periodista en Radio Martí, en los programas "Barrio Adentro" y "El futuro es ya".

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