“Diálogos con la Luz” y la celebración de la memoria, resistencia, fe y Cuba  

Getting your Trinity Audio player ready...

En la tarde del sábado 30 de mayo, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, tuvo lugar la presentación del libro Diálogos con la Luz, de la escritora y periodista Janisset Rivero. El evento reunió a intelectuales, artistas y miembros de la comunidad cubana del sur de la Florida y tambien de Venezuela y Nicaragua, para celebrar una obra que invita al lector a un profundo recorrido espiritual y humano, balanceado entre las palabras con la oscuridad y la luz.

La actividad comenzó con una introducción a cargo de Julio Estorino, quien destacó la trayectoria de Janisset Rivero y el significado de una obra concebida desde la sensibilidad, la introspección y el compromiso con los valores humanos. Estorino subrayó cómo Diálogos con la Luz representa una búsqueda constante de entendimiento y trascendencia, y fue poniendo ejemplos del significado luz, tanto en las Sagradas Escrituras, la liturgia católica, así como la actual búsqueda de la luz por parte del pueblo cubano ante la imposibilidad de la dictadura de abastecerla.

La editorial Homagno fue la encargada de la publicación en su colección de poesía La Candelaria, un proyecto independiente de intelectuales cubanos, organizado desde Camagüey, que promueven autores tanto dentro de la isla como en el exilio. En un video enviado desde esa ciudad Mario Félix Ramírez Méndez, destaca que la palabra ausente en el texto, pero presente en todo el espíritu de las letras del poemario es Cuba.

Durante la presentación, Janisset Rivero agradeció el respaldo de quienes la han acompañado a lo largo de su trayectoria y compartió algunas reflexiones sobre los temas centrales de la obra. La autora explicó que Diálogos con la Luz nace de la necesidad de explorar las preguntas esenciales de la existencia, la fe, la esperanza, la resistencia y la capacidad del ser humano para encontrar sentido incluso en los momentos más difíciles. Para ella uno de esos momentos fue la enfermedad (Alzheimer) que padeció durante 11 anos su padre y su posterior perdida. A el y a Cuba fue dedicado el libro.

A continuación, Diego Suárez, quien preside la junta de directores del Museo, ofreció unas palabras en las que resaltó la capacidad de Rivero para transformar experiencias cotidianas y profundas reflexiones en un diálogo abierto. Suárez señaló la autenticidad de la voz narrativa de la autora y su habilidad para transmitir esperanza.

Uno de los momentos más conmovedores de la tarde fue la intervención de Gabriela Gutiérrez, hija de Janisset Rivero, cuyo retrato ella había pintado años atrás y la poetisa exhibia junto a ella en la presentación. Gabriela agradecio a su madre por el proceso creativo y el significado personal que la obra.

En el intercambio con la autora intervinieron poetas nicaragüenses, expresos políticos cubanos y asistentes en general al evento.

El encuentro concluyó con un intercambio entre la autora y los asistentes, seguido de una firma de ejemplares, en un ambiente de cercanía y celebración cultural. Los presentes coincidieron en destacar la calidad literaria de la obra y el valor de espacios como el Museo Cubano de la Diáspora para promover la creación intelectual y artística de la comunidad cubana en el exilio.

La presentación de Diálogos con la Luz se convirtió así en mucho más que el lanzamiento de un libro: fue un encuentro de generaciones, un homenaje a la creatividad y una reafirmación del papel de la cultura como fuente de inspiración, memoria y esperanza.

Janisset Rivero conduce en Radio Martí el programa Barrio Adentro y junto a Ninoska Pérez Castellon comparten una hora radial lunes, miércoles y viernes con el título de El Futuro es Ya.