Muere Héctor Maseda, expreso de la Primavera Negra y ganador del Premio Internacional a la Libertad de Prensa

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Muere en Miami Héctor Maseda Gutiérrez, periodista independiente y expreso político de la Primavera Negra, informó en redes sociales la periodista Camila Acosta.

Nacido en La Habana el 18 de enero de 1943, era ingeniero nuclear de profesión y se convirtió en uno de los periodistas independientes más destacados de la isla durante los años 90.

El fundador de la agencia Grupo de Trabajo Decoro, quien documentaba temas sociales, económicos y sobre violaciones de derechos humanos que la prensa oficial ignoraba, fue detenido en la Primavera Negra de marzo de 2003, juzgado en un juicio sumario a puertas cerradas y condenado a 20 años de prisión bajo cargos como “actos contra la integridad territorial del Estado”.

Pasó casi ocho años en cárceles de máxima seguridad, donde escribió el libro de memorias "Enterrados Vivos", que logró sacar de la prisión página por página.

En ese periodo, su esposa Laura Pollán, se convirtió en la primera líder de las Damas de Blanco. Fallecida en 2011, se erigió en referente mundial de la lucha pacífica por la liberación de los presos políticos.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) destacó ampliamente a Maseda Gutiérrez como un símbolo de la lucha por la libertad de prensa en Cuba.

En 2008, mientras estaba preso, el CPJ le otorgó el Premio Internacional a la Libertad de Prensa.

Se negó rotundamente al destierro que le ofrecieron las autoridades, demostrando una dignidad y firmeza que lo convirtieron en símbolo de resistencia. Finalmente fue liberado en 2011 gracias a las gestiones de la Iglesia católica.

La periodista independiente Camila Acosta lo describió como uno "de los héroes de la causa de la libertad de Cuba".

Su colega, Boris González Arenas, recordó a Maseda como una persona "de hablar tranquilo y gestos afables" y otro héroe de la libertad de Cuba.

"Lo veía, lo sentía como un padre"

Su hijastra, Laura María Labrada, hija de la fallecida líder y fundadora de las Damas de Blanco, Laura Pollán compartió su sentir con Martí Noticias y recordó el legado de quien fuera una figura fundamental en su vida y en la lucha por la libertad de Cuba.

"Recibo con profunda tristeza esta noticia del fallecimiento del esposo de mi mamá, Héctor Maseda. Realmente, no me lo puedo creer. La distancia y las pésimas condiciones de conexión que sufrimos a veces nos aíslan, y de no ser por esta vía, quizás me habría enterado mucho después. Me duele tanto, de veras; es una noticia bastante, bastante triste que me ha calado hondo", dijo la opositora.

"Recuerdo profundamente y en paz a Héctor Maseda como un luchador activo, pero muy pacífico. Siempre mantuvo esa actitud firme de luchar, de ver a una Cuba libre; esa era su aspiración, su gran sueño. Tristemente, en el año 2003, durante la ola represiva de la Primavera Negra, fue llevado a prisión y condenado a 20 años. Gracias a la lucha constante de mi madre, Laura Pollán, junto a muchas más mujeres valerosas que domingo tras domingo salieron a las calles, se logró que a los ocho años salieran de prisión, algunos con licencia extrapenal a sus casas y otros que partieron directamente hacia España."

"A Héctor lo recuerdo también muy alegre. Compartíamos mucho en familia; incluso jugábamos dominó cuando mi hijo era pequeño. Era una convivencia tan agradable. Cuando salió de prisión y yo lo veía, lo sentía como un padre. Aunque no fuera mi padre biológico, lo sentía así por su cariño, su entrega, su amabilidad y, sobre todo, por sus consejos. Siempre nos guio a mi hijo y a mí para cuando fuéramos adultos, ayudándonos a crecer con una visión de futuro, enseñándonos cómo proyectarnos ante la vida e incluso en la propia lucha por la libertad", recordó Labrada quien reside en Centro Habana.

"Cuando mi mamá fallece de esa manera en que ocurrió, porque estoy segura de que ahí estuvo implicada la mano de la Seguridad del Estado y del régimen castrista, Héctor asumió una actitud muy cercana a nosotros, con un nivel de padre. Continuó dándonos ideas de cómo conducirnos en la vida de forma adecuada y responsable, pero sobre todo con respeto. Él era un hombre muy metódico, muy medido para todas sus acciones y todas sus cosas. Eso era lo que nos proyectaba y es algo que a mí siempre me gustó: actuar y accionar con mucho respeto y con mucha humildad."

"La enseñanza que nos deja Héctor Maceda para los que continuamos luchando aquí dentro de Cuba es que no nos detengamos, que no perdamos la fe y que luchemos, porque es nuestro derecho vivir en libertad. Eso era lo que él quería y por lo que siempre batalló", apuntó Labrada.