EEUU y Panamá lanzan programa para restaurar el Darién y reforzar seguridad fronteriza

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El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció este miércoles una nueva colaboración de 3 millones de dólares con el Ministerio de Ambiente panameño para restaurar la región del Darién, en medio de los esfuerzos conjuntos entre Washington y Panamá para reforzar la seguridad fronteriza y frenar la migración irregular.

El anuncio se realizó durante una ceremonia encabezada por el presidente panameño, José Raúl Mulino, en la que se graduaron 285 agentes del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y 39 inspectores de Migración.

Según informó la embajada estadounidense, la iniciativa buscará reparar los daños ambientales y sanitarios atribuidos al paso masivo de migrantes por la selva del Darién. El programa trabajará junto al Ministerio de Ambiente y comunidades locales para “remover desechos y escombros” y mejorar el manejo de aguas residuales en la zona.

“Estamos anunciando una colaboración de 3 millones de dólares con el Ministerio de Ambiente de Panamá para apoyar los esfuerzos de restauración en el Darién tras el devastador impacto de la migración ilegal masiva impulsada por las fallidas políticas de fronteras abiertas de la administración anterior”, afirmó Cabrera.

El diplomático aseguró además que, gracias a la cooperación entre ambos gobiernos, “el Darién ahora está CERRADO para los carteles de la droga, las organizaciones criminales transnacionales y los inmigrantes ilegales”.

El anuncio ocurre tras más de un año de coordinación entre Estados Unidos y Panamá para fortalecer el control fronterizo en la región selvática que conecta Sudamérica y Centroamérica, una de las principales rutas utilizadas por migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

“Esto es más que atender los daños causados por la migración ilegal”, sostuvo Cabrera.

El embajador también citó al presidente Donald Trump al afirmar que “un país sin fronteras no es realmente un país”.

Washington reiteró que continuará trabajando con Panamá para combatir la migración ilegal, fortalecer la seguridad regional y promover la estabilidad económica y social en el hemisferio.