Inauguran en Miami Museo de la Brigada 2506

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Con un corte simbólico, quedó inaugurado este sábado en el corazón de la Pequeña Habana el museo de la Brigada 2506, un espacio dedicado a preservar la memoria de la invasión de Bahía de Cochinos y su impacto en el exilio cubano.

El presidente de la institución, Carlos Luis, aseguró en declaraciones a Martí Noticias que la prioridad es mantener viva la memoria histórica y transmitirla a las nuevas generaciones.

A la inauguración asistieron congresistas del sur de Florida, autoridades locales y figuras destacadas del exilio cubano. Entre ellos, el congresista Carlos Giménez, quien expresó su compromiso con mantener vigente el legado de la Brigada 2506.

Por su parte, la congresista María Elvira Salazar se refirió durante el evento a la situación actual de la isla y a los intercambios recientes entre Estados Unidos y Cuba. Según indicó, estos contactos deberían estar condicionados a demandas como la liberación de presos políticos, la compensación por propiedades confiscadas por el regimen de Fidel Castro y la ampliación de libertades políticas, incluyendo elecciones libres.

También participó la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, junto a la alcaldesa de Miami Eileen Higgins, quienes destacaron la importancia del museo tanto para los residentes como para visitantes foraneos.

“Yo he estado envuelta en este proyecto durante dos años. En las últimas semanas he dormido menos de cuatro horas, pero logramos terminar a tiempo, y fue muy satisfactorio ver las caras de los brigadistas”, afirmó la curadora del museo, Carmen Valdivia.

Entre los visitantes también se encontraban hijos y nietos de los brigadistas, quienes recorrieron el museo con el compromiso de preservar esta memoria histórica en un contexto significativo para el futuro de Cuba.

Instalación moderna e interactiva que conecta pasado y presente

Ubicado en la 1821 SW 9th Street, en Miami, el museo-biblioteca renace completamente transformado. Donde antes existía una vivienda sencilla cargada de recuerdos, hoy se levanta una instalación moderna e interactiva.

Más allá de sus recursos tecnológicos y su colección de más de 800 fotografías, el museo se distingue por los testimonios directos de quienes participaron en la invasión y que hoy continúan relatando su experiencia. Así lo expresó Rafael Montalvo, al recordar el impacto de aquellos hechos en la historia del exilio.

El 17 de abril de 1961, la invasión de Bahía de Cochinos buscó poner fin al régimen de Fidel Castro. El intento terminó en una derrota militar, con más de 100 fallecidos y cerca de 1,200 combatientes capturados, muchos de los cuales permanecieron casi dos años en prisión. Entre los factores que influyeron en el resultado, se encuentra el cambio de último momento en el lugar del desembarco, y la falta de apoyo aéreo.

El museo permanecerá abierto al público durante todo el año y contará con una programación educativa dirigida a estudiantes y visitantes. Durante el evento también se anunció que Eduardo Zayas Bazán asumirá la presidencia de la Brigada a partir del 19 de abril d 2026.