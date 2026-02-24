Programa especial por el 30 Aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate
En el 30 aniversario del derribo de las avionetas de HAR, programa especial. Con la entrevista de archivo a Mario Manuel de la Peña.
Episodios
-
-
-
febrero 18, 2026
Alfonso Aice Hernández, escritor y activista de derechos humanos
-
febrero 17, 2026
Fernando Ginarte Mora, campesino independiente desde Bayamo, Cuba
-
febrero 17, 2026
Fernando Ginarte Mora, campesino independiente
-
febrero 16, 2026
Roger Rubio Lima, exiliado cubano