Cuba al Día con Magdiel Jorge Castro y Oscar Casanella

El diplomático estadounidense Mike Hammer afirmó en Madrid que el futuro de Cuba debe decidirlo el propio pueblo en libertad y reiteró el compromiso de EEUU con la isla. Mientras, activistas lanzaron la campaña “¡Que se vayan!” para impulsar una transición democrática y exigir la salida del régimen
Episodios
-
febrero 20, 2026
Cuba al Día
-
febrero 19, 2026
Cuba al Día con María Werlau y Miguel Cossío
-
febrero 18, 2026
Cuba al Día con Miguel Cossío
-
febrero 17, 2026
Cuba al Día
-
febrero 16, 2026
Cuba al Día
-
febrero 13, 2026
Cuba al Día con María Werlau y el Padre Kenny Fernández